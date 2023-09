V Pivki je spet hrumelo, brnelo in pokalo

Uvod v ZgodoVikend je potekal že v petek, ko je postojnska uprava za obrambo izvedla seznanitev vojaških obveznikov generacije 2005. Ti so se – tako kot generacije nekoč – pripeljali na bogato okrašenih nabornih vozovih.

Nato pa sobota. Dogajanje je zaznamoval Dan odprtih vrat vojašnice Stanislava Požarja v Pivki. Ta namreč zaradi vožnje tankov vsako leto privabi veliko število obiskovalcev. V Parku vojaške zgodovine Pivka so dopoldne organizirali voden pohod do podzemne utrdbe na Primožu, v samem muzeju pa so se čez cel dan vrstili vodeni ogledi po muzejskih razstavah.