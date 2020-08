Pivnica Union – kjer se odlično jé in dobro zabava

Vabljeni ljubitelji počasno pečenih krač, neverjetnih pogač, okusnega pohanja, burgerjev z ekskluzivno pridelanim slovenskim mesom in božanskih klobasic. Za dovršeno izkušnjo pa v Pivnici Union poskrbi ambient z odlično atmosfero, kjer se vedno nekaj dogaja, in kot se za pivnico spodobi, z bogato ponudbo piva iz Pivovarne Union.

Kaj o novem meniju Pivnice Union meni njen chef

»Pogače so velik del slovenske tradicije, zato so tudi zvezda Pivnice Union. Tudi moj obisk pivnice se vedno začne z jedjo Pogača drugače. Drugače pa je poimenovana zato, ker smo veliko truda vložili v razvoj njenega testa. Odločili smo se za trendovsko pripravo testa z drožmi in z očitnega razloga iz pivskega kvasa. Testo pred peko celo razvaljamo v ječmenovem sladu in ga na koncu obložimo z najboljšimi dobrotami slovenskih pridelovalcev. Svoj kulinarični obisk bi nato zagotovo nadaljeval z jedmi iz dela menija, ki smo ga poimenovali Ocvrte jedi za lačne ljudi. Nobena skrivnost ni, da sem velik ljubitelj ocvrtih grižljajev. Tej so res obvezni, sploh v pivnici, navsezadnje pa pohano ni hrana, pohano je način življenja.«

Tako pravi Luka Jezeršek, ki s svojo ekipo kroji novo kulinarično zgodbo Pivnice Union. Nadaljuje: »Čeprav govorimo o pivnici, smo si res želeli, da bi postala zatočišče za vsakogar in za vse okuse.«

Ne le pivo in dobra hrana, v Pivnici Union tudi super dogodki

V Pivnici Union slavijo dogajanje in rajanje. Vsak torek ob 20h lahko svojo družbo prijaviš na pirpong. Gre za nagradno igro z žogo, kjer je pivska kondicija vssaj tako pomembna kot telesna ... Ob četrtkih pa poteka t.i. pub kviz, kjer se ob vrčku piva naučiš hude nove stvari.



Popolna pivnica, a ne pozabi še na sosednji pivovarski muzej

Poleg Pivnice Union na seznam obvezno dodaj tudi obisk Union Experience, kjer boste dobili pravo lekcijo iz lokalnega piva, ki jo v Ljubljani enostavno morate doživeti. Sprehodite se skozi bogato zgodovino in sodobno proizvodnjo Pivovarne Union ter za popoln zaključek nazdravite z vrčkom svežega piva.

Union Experience ima že prek 400.000 obiskovalcev in je ena najbolj priljubljenih aktivnosti v Ljubljani po izboru ocenjevalcev na portalu TripAdvisor. Tu boste spoznali legendarne zgodbe in skrivnosti proizvodnje, ki bodo še dolgo tema za zanimive pogovore s prijatelji.



Naročnik oglasa je Pivovarna Union.