Pivo in cigarete se bodo podražili

Vlada je obenem izdala uredbo o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače. Z njo se v luči zasledovanja ciljev zdravstvene politike za sedem odstotkov zvišuje trošarina za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol.

Z uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke se zvišajo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje, tobak za segrevanje in elektronske cigarete.

Gre za ukrep, katerega primarni cilj je podpiranje doseganja ciljev na področju javnega zdravja, so pojasnili na ministrstvu. Kot so navedli, uredba smiselno dopolnjuje lani sprejeti prvi paket davčnih sprememb in je bila v obstoječi vsebini napovedana že lani jeseni.

"V prvi paket davčnih sprememb smo namreč poleg podpore ustvarjanju spodbudnega okolja za razvojne kadre in krepitvi gospodarstva naslovili tudi nekatere druge politike in cilje. V tem sklopu smo tako že prilagodili obdavčitev pijač z dodanim sladkorjem in energijskih pijač v okviru sistema davka na dodano vrednost," so zapisali.