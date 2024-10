Pivo po maratonu? Zdaj lahko!

Zaradi svojih prednosti ter vse večje ozaveščenosti športnikov je brezalkoholno pivo prisotno na vse več prepoznavnih športnih prireditvah v tujini, pa tudi na naših tleh. Med njimi je tudi NLB Ljubljanski maraton, na katerem bo 20. oktobra kar 2.881 tekačev svojo formo preizkusilo na najdaljši, 42-kilometrski progi. To je kar 40 % več kot lani, nad čimer so navdušeni tudi pri letošnjem pokrovitelju maratonske, natanko 42.195 metrov dolge Heineken 0.0 proge.

So situacije, ko si zaželimo pivo, ne pa tudi alkohola. To zagotovo velja za šport, še posebej za vzdržljivostne preizkušnje, kot je tek na dolge razdalje. Zato ne preseneča dejstvo, da osvežitev z brezalkoholnim pivom med športniki postaja vse bolj priljubljena alternativa, saj je pivo 0.0 dobrega okusa in primerno za vsako priložnost.

Za osvežitev brez slabe vesti

"Brezalkoholno pivo prispeva k hidraciji in regeneraciji po vadbi, privoščimo si ga lahko kadarkoli v dnevu, vključuje pa tudi družabni vidik uživanja v pivu s prijatelji. Dodatna prednost brezalkoholnega piva je, da ima manj kalorij in sladkorjev v primerjavi s sladkimi športnimi pijačami," je pojasnila Katja Sabadin, brand managerka blagovne znamke Heineken v Pivovarni Laško Union.

Narediti dobro brezalkoholno pivo, ki pivcu kljub odsotnosti alkohola nudi edinstven užitek, pa je precej težje, kot si mislimo. Pivovarski mojstri Heineken piva so več let vložili v raziskovanje, varjenje in okušanje, preden so uspeli iz sestavin za originalno pivo oblikovati pravi recept. Za pivo Heineken 0.0 uporabijo iste kvasovke, kot za običajno pivo, varjeno pa je dvakrat, pri čemer mu z vakuumsko destilacijo nežno odstranijo alkohol in s pomočjo naravnih arom ustvarijo popolno mešanico, brez drugih aditivov.