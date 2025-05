Upor pivovarjev ob dvigu trošarin: 'Prostora za nove davke ni'

Pivovarji so danes v Ljubljani spomnili, da je vlada v začetku maja sprejela novo uredbo o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače, ki s 1. junijem prinaša zvišanje trošarin na pivo za sedem odstotkov.

Direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je poudarila, da je bilo za gospodarstvo v zadnjem obdobju sprejetih 11 novih finančnih bremen, višja trošarina na pivo pa je nov udarec za dejavnost pivovarstva. "Mi vemo, da moramo kot sektor prispevati svoje, pa vendarle je nekje točka preloma in to smo pri pivovarstvu že zdavnaj prekoračili," je prepričana.

Slovensko pivovarstvo po njenih besedah v državni proračun prispeva 290 milijonov evrov, od tega na podlagi trošarine 90 milijonov evrov. Ob tem vsako delovno mesto v sektorju pomeni šest delovnih mest v drugih panogah, tako da skupaj zagotavlja več kot 8000 delovnih mest.

Kot je še povedala Zagorc, je v Sloveniji k plačilu trošarine zavezanih 94 pivovarn, od katerih je ena večja, in sicer Pivovarna Laško Union, ostale pa so kraft pivovarne, na katere sta vezana tudi gostinstvo in turizem. Višje trošarine na pivo bodo imele negativne posledice tudi na ti dve panogi, je posvarila.