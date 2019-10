Pivovarna Union skupaj z nogometnimi reprezentanti osvešča moške o preventivi

Gregor Pirc , predsednik društva OnkoMan: “Nogomet je gibalo zdravega življenja in najbolj priljubljena postranska stvar na svetu. In tako kot nogomet osvešča in nagovarja najširše množice si želimo, da bi skozi to sporočilo nagovorili tudi moške, da zdravje ni samoumevno in je zanj potrebno skrbeti. V izjemno čast in veselje nam je, da sta tudi NZS in Pivovarna Union pristopili in prispevali v skupno dobro nas vseh.

Radenko Mijatović , predsednik NZS, pojasnjuje:»Vsi v družbi nosimo odgovornost za to, da pomagamo ranljivejšim skupinam med nami, ki se spopadajo s specifičnimi težavami, številne težave pa so skupne vsem. Nogometna zveza Slovenije tako v okviru lastne pobude »Zmag je več vrst« že tretje leto zaporedoma v času oktobrske tekme opozarja, da v življenju štejejo vse, velike in male zmage, ki se nujno ne dosegajo na zelenici. Veseli smo, da letošnjo akcijo podpira tudi naš dolgoletni partner Union.«

David Zappe , direktor marketinga Pivovarne Laško Union, ob tem izpostavlja: »V društvu OnkoMan so nas podučili, da moški pogosteje obolevamoin umiramo za rakom kot ženske. Tudi rezultati presejalnih programov kažejo slabšo odzivnost moških v primerjavi z ženskami. Hkrati moški predstavljajo pomemben delež potrošnikov, ki so s pivovarno povezani preko naših izdelkov. Nenazadnje smo dolgoletni partner NZS. Pobuda, da skupaj z nogometnimi reprezentanti združimo moči v osveščevalnem projektu za moške, je bila zato naša naravna izbira. Skupaj z obema partnerjema, OnkoMan in NZS, si želimo čim širše podpore projekta in čim več zdravih moških v Sloveniji.”

Zahrbtnež, ki ne izbira

Statistika o rakavih boleznih je zaskrbljujoča. Od rojenih leta 2010 bosta do svojega 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Rak je bolezen, ki v sodobnem stresnem življenju zelo hitro narašča. V Sloveniji tako živi že več kot 102.000 ljudi, ki so se kadarkoli srečali z rakom in se pozdravili. Po podatkih je v letu 2018 približno 14.000 ljudi na novo obolelo za rakom, od tega pa jih bo 6.000 umrlo. Pri mladih moških, starih med 20 in 35 let, je najpogostejši rak mod, za katerim jih letno zboli okoli 120. Ob vseh zaskrbljujočih številkah pa je navdihujoč podatek, da slovenski onkologiji uspe pozdraviti že okoli 60 % vseh bolnikov.

(Vir: Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana)

*Za vsako prodano vstopnico novembrske nogometne tekme v Stožicah bo Pivovarna Union donirala 1 evro v sklad za prenovo Onko sob in tako pripomogla k izboljšanju počutja bolnikov in ohranjaju njihovega dostojanstva.Onko sobe se nahajajo na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Sobe so namenjene oddaji semena pred začetkom kemoterapije.

