PKP6: plačilo DDV lahko odložite, ali pa plačujete po obrokih

PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Davčni zavezanec lahko tako zaprosi za odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma plača davek v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju dveh let. Poudariti velja še, da Furs za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračuna obresti. Vloga je že dostopna na spetnih straneh Fursa.

V petek je bil v uradnem listu objavljen zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije koronavirusa, bolj poznan kot šesti protikoronski paket. Veljati je začel v soboto. Slednji med drugim omogoča tudi odlog in obročno plačilo DDV. "Predlog določa, da lahko davčni organ odobri odlog ali odročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo," piše na spletni strani vlade.

Nekateri podjetniki so se sicer že ustrašili, da omenjene možnosti ne bodo mogli koristiti, saj obrazca za odlog in obročno odplačilo DDV na spletni strani finančne uprave (Furs) niso našli. A brez skrbi, če dopoldan obrazca na omenjeni spletni strani res še ni bilo, pa so s Fursa sporočili, da je zdaj drugače. Vlogolahko zavezanec sicer odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oziroma po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register. Kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani FURS.

Morebiten obstoj dolga zavezanca do javnih blagajn (npr. iz naslova glob za storjene prometne prekrške ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS) ni ovira za odobritev plačilne ugodnosti po PKP6.

Stojan Glavač s Fursa je še pojasnil, da obveznost zavezanca za oddajo kakršnih koli obrazcev (tudi obrazca za DDV) ni povezano z vlogo za obročno plačilo ali odlog. Vloga za obročno plačilo in odlog se nanašata na obveznost plačila davka, rok za oddajo obrazca pa se ne spreminja. Zaveznik za plačilo DDV lahko obrazec normalno odda, ko pa mora plačati, pa lahko zaprosi za obročno plačilo. Kot je še poudaril, se obrazec za plačilo DDV odda ločeno, vlogo za obročno plačilo ali pa odlog, pa se odda posebej, in ne kot prilogo prej omenjenemu obrazcu. S Finančne uprave RS (Furs) so še sporočili, da je odlog oziroma obročno plačilo mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj). Prav tako se plačilna ugodnost poslovnemu subjektu na podlagi PKP6 lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

icon-expand Vlogo lahko oddate tudi preko eDavkov. FOTO: POP TV

V PKP6 pa je predvidena tudi možnost zavarovanja plačila v primeru dovolitve odloga oziroma obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, saj je določeno, da davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti (peti odstavek 67. člena), pojasnjujejo na Fursu. "Upoštevajoč določila ZDavP-2 se v primeru odloga ali obročnega plačila zahteva zavarovanje plačila, če se utemeljeno pričakuje, da bo plačilo odložene davčne obveznosti oziroma obrokov onemogočeno ali precej oteženo (prvi odstavek 111. člena ZDavP-2)." Hkrati je treba pojasniti tudi, da se ob upoštevanju pravil PKP6 za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračunajo obresti. To velja v vseh primerih, ko je oz. bo zavezancu po uveljavitvi tega zakona odobren odlog ali obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu z PKP6 kot tudi v primeru odloga ali obročnega plačila davka, ki bo v času veljavnosti ukrepov po PKP6 odobren v skladu z določbami ZDavP-2 (101., 102. ali 103. člen). "V zvezi z obročnim plačilom davkov velja tudi izpostaviti, da PKP6 določa enaka pravila glede posledic zamude pri plačilu posameznih obrokov kot ZDavP-2. Če zavezanec, ki mu je bilo odobreno obročno odplačevanje, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki (četrti odstavek 67. člena ZIUOPDVE). Dodajamo še, da je pri plačilu obroka potrebno uporabiti referenco, ki je določena v odločbi, sicer se plačilo lahko porabi za poravnavo drugih zapadlih neplačanih obveznosti, kar tudi lahko vodi v razveljavitev odobrenega obročnega plačila," so še pojasnili.