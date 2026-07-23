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Plačajte enkrat, uporabljajte za vedno: Office 2024 Pro že od 16,66 €

Ljubljana, 23. 07. 2026 00.15 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Vprašanje, ki se ga splača zastaviti: koliko svoje naročnine na Microsoft 365 v resnici uporabljate? Večina ljudi odpre Word, Excel, PowerPoint in Outlook – in to je vse. 1 TB prostora v OneDrive ostaja nedotaknjen, Teams se ne uporablja, SharePoint, Planner in ducat drugih oblačnih orodij pa so priloženi le zato, da upravičijo ceno 168 € na leto. Microsoft je 1. julija znova dvignil cene, tako da za funkcije, ki se prašijo, plačujete več kot kdaj prej. Namesto tega lahko plačate enkrat – in Office uporabljate za vedno.

Office 2024 Pro ubere drugačno pot: ponuja poln, najnovejši Word, Excel, PowerPoint in Outlook – nič več in nič manj. Samo štiri aplikacije, ki resnično poganjajo vašo produktivnost, nameščene lokalno, hitre in v trajni lasti. Eno samo plačilo v višini 19,99 € med poletno razprodajo Keysoff in stvar je urejena.A tu se ponudba še ne konča. Če izberete paket Office 2024 Pro za 3 računalnike, cena na posamezno napravo pade na zgolj 16,66 €. Ne 168 € letos, plus 168 € prihodnje leto, plus kar koli se bo Microsoft odločil zaračunati pozneje. Za vsakodnevno delo so aplikacije po zmogljivostih povsem enakovredne. 14 novih funkcij v Excelu, Cameo v PowerPointu, pametnejše načrtovanje v Outlooku – vse je vključeno. Manjka le račun, ki pride vsakih dvanajst mesecev.

Če vaš način dela temelji na namiznih aplikacijah, nehajte subvencionirati ekosistem, v katerem sploh ne živite. Imejte v lasti tisto, kar uporabljate – plačajte enkrat in uporabljajte za vedno.

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100 % pristne licence za Office po posebni poletni ceni!

Office 2024 Pro Plus – 19.99 €

Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66 € Per PC)

Office 2021 Pro Plus – 28.88 €

Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75 € (27.38 € Per Key)

Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25 € (25.75 € Per Key)

Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00 € (25.00 € Per PC)

Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99 €

Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99 €

-  Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 209.99 €

 

Nadgradite na originalni Windows z več kot 90 % popusta!

Win 11 Professional - 1 PC – 13.55 €

Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75 € (12.88 € Per Key)

Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50 € (11.83 € Per Key)

Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95 € (10.99 € Per Key)

Win 11 Home - 1 PC – 13.25 €

Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80 €

Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88 €

Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25 €

Win 10 Professional - 1 PC – 8.45 €

Win 10 Home - 1 PC - 8.25 €

Win Server 2025 Standard – 30.99 €

Win Server 2025 Datacenter – 31.99 €

 

Paket Power Pack: pristni Microsoftov dvojec – poceni in originalen. (Koda za popust: SKK62)

Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45 €

Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25 €

Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60 €

Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19 €

Visio Professional 2024 – 55.99 €

Project Professional 2024 – 55.99 €

 

Še več ugodnih paketov vodilnih blagovnih znamk:

Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99 €

IObit Driver Booster 13 – 17.69 €

EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27 €

Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74 €

EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66 €

Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99 €

iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59 €

 

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