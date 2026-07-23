Plačajte enkrat, uporabljajte za vedno: Office 2024 Pro že od 16,66 €

Office 2024 Pro ubere drugačno pot: ponuja poln, najnovejši Word, Excel, PowerPoint in Outlook – nič več in nič manj. Samo štiri aplikacije, ki resnično poganjajo vašo produktivnost, nameščene lokalno, hitre in v trajni lasti. Eno samo plačilo v višini 19,99 € med poletno razprodajo Keysoff in stvar je urejena.A tu se ponudba še ne konča. Če izberete paket Office 2024 Pro za 3 računalnike, cena na posamezno napravo pade na zgolj 16,66 €. Ne 168 € letos, plus 168 € prihodnje leto, plus kar koli se bo Microsoft odločil zaračunati pozneje. Za vsakodnevno delo so aplikacije po zmogljivostih povsem enakovredne. 14 novih funkcij v Excelu, Cameo v PowerPointu, pametnejše načrtovanje v Outlooku – vse je vključeno. Manjka le račun, ki pride vsakih dvanajst mesecev.
Če vaš način dela temelji na namiznih aplikacijah, nehajte subvencionirati ekosistem, v katerem sploh ne živite. Imejte v lasti tisto, kar uporabljate – plačajte enkrat in uporabljajte za vedno.
100 % pristne licence za Office po posebni poletni ceni!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99 €
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66 € Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88 €
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75 € (27.38 € Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25 € (25.75 € Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00 € (25.00 € Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99 €
- Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99 €
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 209.99 €
Nadgradite na originalni Windows z več kot 90 % popusta!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55 €
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75 € (12.88 € Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50 € (11.83 € Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95 € (10.99 € Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25 €
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45 €
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25 €
- Win Server 2025 Standard – 30.99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99 €
Paket Power Pack: pristni Microsoftov dvojec – poceni in originalen. (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19 €
- Visio Professional 2024 – 55.99 €
- Project Professional 2024 – 55.99 €
Še več ugodnih paketov vodilnih blagovnih znamk:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17.69 €
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74 €
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66 €
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99 €
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59 €
Zakaj izbrati Keysoff?
Keysoff se osredotoča na zajamčene licence za programsko opremo z digitalno dostavo, kar pomeni brez stroškov pošiljanja. Poleg samega licenčnega ključa vam ni treba plačati nobenih dodatnih stroškov. To vključuje tudi brezplačno svetovanje naše ekipe profesionalne podpore strankam – ne glede na to, ali imate vprašanje pred nakupom ali potrebujete pomoč po njem.Predanost podjetja Keysoff zadovoljstvu strank se odraža v več tisoč pristnih ocenah in odlični oceni 4,8 zvezdice na platformi Trustpilot. Če iščete cenovno dostopen način za trajno aktivacijo svoje licence, potem ne iščite dlje kot pri Keysoff. Vsi ključi so pristni Microsoftovi izdelki, zato ne odlašajte: oddajte naročilo, dokler koda za popust še velja!
(Kontakt Keysoff: service@keysoff.com)
Naročnik oglasne vsebine Century Genius Ltd.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.