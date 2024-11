Podjetju Kuhinje Domestika plačali kuhinje in ostali praznih rok

Tudi naši sogovorniki so ostali brez kuhinj in brez denarja. Sašo Hrobat je decembra lani pri Kuhinji domestika naročil kuhinjo z belo tehniko in plačal skoraj 13.000 evrov. Enako tudi par iz Koroške, ki je plačal dobrih 12.000 evrov. "Rečeno nam je bilo, da kuhinjo dobimo aprila, kar se ni zgodilo. Potem so nenehno prestavljali. Vse do danes." Vsi so poslušali enake besede, da kuhinja bo, da naj malce počakajo. A bile so le prazne obljube. Zahtevali so vračilo denarja, a kaj ko se direktor podjetja in vodja poslovne enote v Mariboru na njihove klice in dopise ne odzivata več, pravijo.

Stane Medved, partner oškodovanke, pravi: "Zelo kruto, ko si zamisliš koliko denarja sta dobila, pa še vedno ga dobivata, ljudje pa so brez vsega!"