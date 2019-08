Plače direktorjev državnih podjetij pod drobnogledom

So plače vodilnih v državnih podjetjih ušle izpod nadzora? Astronomske odpravnine, visoki stroški reprezentance in druge bonitete naj bi bili klasični triki, s katerimi si direktorji državnih podjetij večajo prihodke. Ali je Lahovnikov zakon, s katerim so v času krize skušali vodilnim omejiti plače, sploh še živ, bo zdaj preverjalo računsko sodišče.

Predsednik vlade Marjan Šarec letno prejme približno 67.000 bruto plače, direktor novogoriške komunale v lasti šestih občin pa je v enem letu skupaj z dodatki prejel skoraj še enkrat več – slabih 120.000 evrov. Anomalij v sistemu državnih in občinskih podjetji naj bi kar mrgolelo, danes poročaDelo,predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pa je že sprožil obsežno revizijo. "Dobili smo kar veliko število pobud od nadzornih svetov, posameznikov zaposlenih v teh družbah in ugotovili, da, če drži vse, kar so nam navedli, se je sistem že razkrojil oz. ga sploh ni mogoče prepoznati,"je dejal. Sistem se je očitno že razkrojil, ugotavlja predsednik računskega sodišča, ki bo pod drobnogled vzelo plače vseh direktorjev državnih podjetij. FOTO: POP TV Vesel govori o sistemu, ki ga je vzpostavil Lahovnikov zakon. Ta je v času krize možno oklestil plače vodilnih v državnih podjetjih. A zdi se, da so direktorji s pomočjo obvodov našli načine, kako si izboljšati materialni položaj. "Pregledujemo podatke tako z vidika plač poslovodstvenih organov, bonitet, ki jih ti imajo, odpravnin, ki jih imajo, variabilnega dela izplačil in tako naprej," pojasnjuje Vesel. Vprašanje pa je tudi, ali je pri izvrševanju zakona zatajil nadzor. Računsko sodišče bo zato preverilo tudi, kako sta uresničevanje zakona spremljala gospodarsko ministrstvo in SDH. "Je pa stopnja tega različnega načina urejanja recimo od nekaterih regulatornih organov, ministrstev, do podjetij, ki so v neposredni državni lasti, tako velika, da se moramo vprašati, zakaj je temu tako," še pravi Vesel. Zato poleg revizijskega poročila obljublja tudi priporočila, kako naj se sistem popravi. Na gospodarskem ministrstvu spremembe zakona že pripravljajo. Želijo, da plačno politiko podjetij na skupščinah potrjujejo delničarji, pri čemer morajo biti plače javno znane. Za boljšo stimulacijo vodstvenih kadrov pa načrtujejo tudi nadgradnjo sistema nagrajevanja.