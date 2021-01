Pripadnik specialne enote: zaradi objavljenega seznama 'tveganje drastično povečano'

Če bi se današnji shod zanikovalcev epidemije sprevrgel v nasilnega, kot se je zgodilo 5. novembra, bi bil verjetno tam tudi jaz in delal bi enako zavzeto kot zmeraj, je za oddajo Svet na Kanalu A povedal pripadnik specialne enote policije, ki je eden od skoraj 8700 policistov, katerih imena, priimke in bruto prihodek je z objavo plač policistov razkril notranji minister Hojs.

Usposabljanje za pripadnika specialne enote po vseh preverjanjih traja osem mesecev. Njihovo delo vključuje protiteroristično delovanje, pomoč pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, pomoč pri varovanju najvišjih predstavnikov domače in tuje oblasti, sodelovanje pri preprečevanju demonstracij in hujših neredov. Vlaga se ogromno truda, da so naše identitete prikrite. Taktična očala in maskirna kapa sta zato del moje vsakodnevne opreme, pove pripadnik specialne enote policije. "S tega vidika je naša identiteta vedno zakrita. Tudi na sodiščih delujemo kot zaščitene priče, naša kultura je taka, da ne razdajamo svojih imen, ne govorimo o svojih enotah, kje delujemo, ampak zgolj opravljamo delo v policiji."

Opravka imajo namreč z najhujšimi kriminalci,"ki želijo upravljati s celotnim mestom, ne samo s prodajo nekaj gramov droge". S kriminalci, ki imajo denar tudi za podkupovanje v zameno za informacije, ki jih lahko uporabijo ali za izsiljevanje ali maščevanje.

In to se je že zgodilo. "Kriminalne združbe so ponujale precej visoke zneske, da se razkrije naša identiteta, v konkretnem primeru."

Na seznamu, ki ga je objavil minister Hojs, sta poleg plače še dva podatka: ime in priimek ter enota, v kateri policist deluje. Kar pa se lahko prej ali slej poveže s sliko osebe, pravi sogovornik. Težava ni, da so objavljeni plača, ime in priimek. Sporno je, da je navedena enota, v kateri delujemo, dodaja."Vsak od nas je usposobljen, zna poskrbeti za svojo varnost. Naša družina za to ni poskrbljena. Upam, da nihče ne bo nikoli ogrožen, je pa zaradi tega tveganje drastično povečano." Še več – vse tuje službe lahko vidijo ta seznam, kar je težava "zaradi varovanja delovanja, da ne oviraš delovnih nalog, da se lahko ljudje infiltrirajo v določene združbe in da lahko tudi prikrito deluješ na nalogah, ki so varnostnega pomena", dodaja.

A zgodilo se je tudi to, da je policist pilot, sin nekdanjega generalnega direktorja Policije Antona Travnerja, ki ga je imenoval Hojs, po objavi seznama na Facebooku zapisal, da ima "bojda 4214 evrov bruto plače. Kdo je tisti heroj, ki vzame 35 odstotkov do dejanske bruto plače. Imam nekaj malega, res malega (99-milimetrsko) presenečenja zate".Da policist grozi nekomu z nabojem, se je na to spraševal Hojs, ki pa se mu je Nejc Travner že opravičil.