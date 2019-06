Do 40 odstotkov višje plače za ministre in funkcionarje?

A če predlog pozorneje pogledamo, lahko skozi kratko zgodovino samostojnosti Slovenije vidimo, da nizke plače ministrov oziroma funkcionarjev vodijo v sistemsko korupcijo in negativno selekcijo. Zakaj bi šel nekdo, ki je uspešen v zasebnem sektorju, za ministra, če bo tam dobil za desetkrat nižjo plačo, ob tem pa imel še ogromno odgovornost, saj predsednik vlade in ministri sprejemajo odločitve, ki posegajo v naša vsakdanja življenja.

To predlaga za slovenske razmere pogumen predlog, in sicer za do 40 odstotkov višje plače za ministre oziroma funkcionarje. Nekateri so ob tem že skočili v zrak in zapisali, da gre za predlog 'saj ni res, pa je'.

Plačna nesorazmerja funkcionarjev

Minister za finance Andrej Bertonceljje v maju zaslužil več kot predsednik vlade. Če pogledamo še podrobneje, je tu obrambni minister Karl Erjavec, ki je zaslužil trikrat manj kot njegov podrejeni, višji častnik prvi pilot. V zdravstvu je denimo zdravnik specialist v izolski bolnišnici zaslužil 14.000, minister za zdravje Aleš Šabederpa dobrih 5000.

"Plače niso motivator, so pa higienik, kar pomeni, da zaradi zelo nizkih plač ministrov in poslancev, v primerjavi z nekimi drugimi funkcijami, zagotovo niso privlačne za tiste najboljše kadre, zato se nam ministrske ekipe in sestava državnega zbora iz mandata v mandat slabšajo, in lahko opažamo, da je zelo težko pridobiti ljudi, ki imajo dobre službe, v politiko," pravi Matej Lahovnik, ekonomist in nekdanji gospodarski minister.

"Ni logično, da imata minister za finance in gospodarstvo skorajda enako plačo ali celo nižjo od ministra za Slovence po svetu, čeprav imata neprimerljivo večjo odgovornost. Drugi problem je, da mnogi funkcionarji, ki se ne izkažejo pri svojem delu, ne prevzamejo odgovornosti in so premeščeni na neko drugo, morda celo enako plačano delo, kar je tudi narobe,"še pravi Lahovnik.

Lahovnik je skupaj z ministrskim stolčkom sprejel nižjo plačo, a šlo je za izziv, pravi danes. A kot se prevečkrat izkaže, imajo funkcionarji druge motive. Negativna selekcija je zato neizbežna, je jasen Peter Kraljič, nekdanji svetovalec nemške vlade."Če pogledate, kdo je predsednik Singapurja - on na leto zasluži milijon dolarjev, je najbolje plačani politik na svetu. Singapur pa je v špici svetovnega gospodarskega napredka. In zakaj ne bi nekaj takega pametnega privoščil tudi Sloveniji."