Šest stvari, ki jih morate vedeti, da boste na dopustu brezskrbno zapravljali

Z začetkom poletne sezone so tukaj tudi dopusti in potovanja v tuje države, kar večkrat pomeni tudi uporabo druge valute, provizije pri menjavi in dvigih na bankomatih ter včasih celo pomisleke glede varnosti. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so podali nekaj koristnih nasvetov za plačevanje v tujini.

Dvige na bakomatih vedno opravite z debetno kartico, nikoli s kartico z odloženim plačilom – v tem primeru boste namreč plačali nadomestilo v višini deset evrov in več, odvisno od zneska dviga. Nadomestilo vaše banke za dvig z debetno kartico je na evrskem območju enako kot doma, a bodite pozorni na dodatne stroške, ki jih zaračunavajo lastniki nekaterih bankomatov, na primer Euronet, in so lahko tudi ob manjšem dvigu veliki. Včasih je opozorilo ob bankomatu ali na ekranu, a ne vedno. Čeprav je v nasprotju z evropsko zakonodajo, obstaja velika možnost, da se bo nadomestilo znašlo na vašem bančnem izpisku. V državah zunaj evroobmočja so nadomestila za dvige z debetno kartico višja, zato rajši opravite manj dvigov, strošek vaše banke pa preverite pred potovanjem. Preverite tudi, ali zaračunajo nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatu.

Če vam bankomat ponudi možnost konverzije, torej lokalno valuto preračuna v evre, vedno izberite možnost "brez konverzije", saj bo za vas to ceneje.

O valuti države, v katero potujete, se pozanimajte pred odhodom in si nekaj gotovine, če je to le mogoče, priskrbite že doma. Pri nakupu večjih količin tuje valute ne pozabite na predhodno naročilo, obstaja pa možnost, da bolj "eksotičnih" valut v banki sploh nimajo. Če želene valute pred odhodom ne boste dobili, vzemite s seboj na potovanje evre in/ali ameriške dolarje. Preverite menjalni tečaj in izračunajte okvirno ceno kave, piva, taksija ali prenočišča v valuti države, v katero potujete. Valut držav, v katere ne boste več potovali, ne nosite domov, saj jih verjetno ne boste mogli zamenjati v evre ali pa vam bo banka za to zaračunala nadomestilo.

Plačila s karticami zunaj evroobmočja, tako kot dvige na bankomatu, vedno opravite brez konverzije v lokalni valuti, če vam prodajalec le ponudi možnost izbire. Za plačila zunaj evroobmočja na ZPS odsvetujejo katico Diners, saj vam tako zaračunajo strošek pretvorbe valute v višini odstotka in pol od vrednosti nakupa.