Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje

Od 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila na letni ravni povišala v 16 segmentih, znižala v dveh, v treh pa ostala nespremenjena. Najbolj se je zvišalo povprečno nadomestilo za plačevanje fizičnih oseb preko bančnega okenca, in sicer za 17,65 odstotka, najbolj pa se je znižalo povprečno nadomestilo za eksterna plačila s trajnim nalogom fizičnih oseb, ki je bilo cenejše za 2,13 odstotka.

Banka Slovenije je izračunala tudi stroške košarice plačilnih storitev, na podlagi katerih lahko uporabniki ocenijo, kateri ponudnik je zanje najprimernejši. Glede na njihove izračune lahko fizična oseba, ki posluje predvsem preko okenca, z zamenjavo ponudnika bančnih storitev letno prihrani tudi do 232,56 evra, tisti, ki posluje predvsem preko spletne banke, pa do 24,74 evra letno.

Zaradi velikega obsega transakcij in višjih nadomestil so razlike v segmentu pravnih oseb še večje. Pravna oseba kot tradicionalni komitent lahko na letni ravni prihrani do 1099 evra, a pravne osebe praviloma poslujejo elektronsko, kjer pa lahko z zamenjavo ponudnika prihranijo do 332,85 evra letno.

V povprečju so sicer stroški za stranke, ki poslujejo predvsem preko elektronske banke, za polovico nižji. "To pripisujemo cenovni politiki nekaterih ponudnikov, ki poskušajo s ceno storitev komitente usmeriti na učinkovitejše elektronske tržne poti," so pojasnili na Banki Slovenije.

Tam podatke o veljavnih nadomestilih za plačilne storitve zbirajo od leta 2007 in jih objavljajo na spletni strani. V sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije omogočajo tudi primerjavo letnih stroškov plačilnih storitev preko primerjalnika.