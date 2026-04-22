Slovenija

Plačljivo parkiranje: do konca maja zbiranje podpisov za referendum

Ljubljana, 22. 04. 2026 14.24 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Urejanje parkirišč v Štepanjskem naselju

Ljubljanski župan Zoran Janković je določil obdobje za zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v mestni občini, ki ga zahteva Iniciativa za Štepanjsko naselje. Zbirali jih bodo lahko od petka, 24. aprila, do vključno četrtka, 28. maja.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah, sprejeli 23. marca. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v vseh stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je Okrajno sodišče v Ljubljani z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim.

Novi ceniki parkiranja v Ljubljani
Novi ceniki parkiranja v Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

V Iniciativi za Štepanjsko naselje, kjer v teh spremembah vidijo prenašanje posledic dolgoletnega zanemarjanja prometne problematike na stanovalce, so pobudo za naknadni referendum o ljubljanskih parkiriščih vložili v začetku meseca. Priložili so ji več kot 250 podpisov Ljubljančanov. Ob več organizacijah so jih podprli tudi prebivalci ljubljanskih sosesk Fužine, Savsko naselje, Koseze, Spodnja Šiška, Trnovo, Moste in Bežigrad.

Na referendumu bi prebivalce Mestne občine Ljubljana vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk.

Zoran Janković o pobudi za referendum meni, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
22. 04. 2026 16.40
Cisto enostavno.., pred leti sem imel stanovanje v Lj. Rekli so da bodo uredili parkirisce ki ga lahko kupim ali pa placujem parkirnino da mestih ki so primerni za to.., te butalci bi pa imeli svoj parking, na tuji zemlji brez da dajo cent?!? potem naj se ostalo uporabniku uporabljajo niihovo klet, balkon...ce nimajo svoje
Rafael Kramar
22. 04. 2026 15.36
Ja vežde, kar privat parkinge bi meli!? Prav smili se mi Jankovič, s kakšnimi vse telebani se mora ukvarjati.
