Plačljivo parkiranje v soseskah bi izpodbijali z referendumom

Ljubljanski mestni svetniki so 23. marca sprejeli spremembe omenjenega odloka, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.
Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.
Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju - kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti - ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.
Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov.
Prav tako mu nasprotujejo v Iniciativi Štepanjsko naselje, saj menijo, da ni prav, da občina proračun polni na plečih stanovalcev, še posebej ne, dokler sama ne vzpostavi boljših alternativ uporabi avtomobila, zlasti z izboljšanjem javnega prometa, pravi Klemen Fajs iz Iniciative Štepanjsko naselje.
Možnost zavrnitve referenduma
Skladno z zakonom o lokalni samoupravi lahko občani odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
S pobudo za začetek referendumskih postopkov je treba skladno z zakonom in občinskimi akti mestni svet obvestiti v petnajstih dneh po sprejemu akta. Statut Mestne občine Ljubljana navaja, da mora biti pobuda podprta s podpisi najmanj stotih volivcev iz občine. Pobuda mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Z vložitvijo pobude mora župan zadržati objavo akta. Obenem pa župan določi način in rok zbiranja podpisov pod zahtevo za referendum. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.
Zakonodaja sicer predvideva tudi možnosti zavrnitve razpisa referenduma.
