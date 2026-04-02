Plačljivo parkiranje v soseskah bi izpodbijali z referendumom

Ljubljanski mestni svetniki so 23. marca sprejeli spremembe omenjenega odloka, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju - kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti - ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo. Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov. Prav tako mu nasprotujejo v Iniciativi Štepanjsko naselje, saj menijo, da ni prav, da občina proračun polni na plečih stanovalcev, še posebej ne, dokler sama ne vzpostavi boljših alternativ uporabi avtomobila, zlasti z izboljšanjem javnega prometa, pravi Klemen Fajs iz Iniciative Štepanjsko naselje.

Možnost zavrnitve referenduma