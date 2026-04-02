Slovenija

Plačljivo parkiranje v soseskah bi izpodbijali z referendumom

Ljubljana, 02. 04. 2026 15.34 pred 26 dnevi 2 min branja 25

Avtor:
STA M.S.
Novi ceniki parkiranja v Ljubljani

Po nedavnem sprejetju sprememb odloka o urejanju prometa v Ljubljani njihovi nasprotniki zbirajo podpise pod pobudo za začetek postopka za razpis občinskega referenduma. Občina je spremembe sprejela po hitrem postopku, s tem pa razširila plačljivo parkiranje v ljubljanskih soseskah.

Ljubljanski mestni svetniki so 23. marca sprejeli spremembe omenjenega odloka, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Območja plačljivega parkiranja
FOTO: POP TV

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju - kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti - ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.

Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov.

Prav tako mu nasprotujejo v Iniciativi Štepanjsko naselje, saj menijo, da ni prav, da občina proračun polni na plečih stanovalcev, še posebej ne, dokler sama ne vzpostavi boljših alternativ uporabi avtomobila, zlasti z izboljšanjem javnega prometa, pravi Klemen Fajs iz Iniciative Štepanjsko naselje. 

Štepanjsko naselje
FOTO: Bobo

Možnost zavrnitve referenduma

Skladno z zakonom o lokalni samoupravi lahko občani odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

S pobudo za začetek referendumskih postopkov je treba skladno z zakonom in občinskimi akti mestni svet obvestiti v petnajstih dneh po sprejemu akta. Statut Mestne občine Ljubljana navaja, da mora biti pobuda podprta s podpisi najmanj stotih volivcev iz občine. Pobuda mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Z vložitvijo pobude mora župan zadržati objavo akta. Obenem pa župan določi način in rok zbiranja podpisov pod zahtevo za referendum. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Zakonodaja sicer predvideva tudi možnosti zavrnitve razpisa referenduma.

ljubljana parkiranje referendum
KOMENTARJI25

kita 1111
03. 04. 2026 18.01
Ko bodo jeseni volitve bo zopet Zoki ti si car ti si naš
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.44
Pravilno!
juventina10
03. 04. 2026 12.26
nasujejo pesek in zaračunajo,gospodarstvo pada,hranijo se s parkirišči,katere so iz juge in za njih niso naredili nič.povsod isto,en kup občin,o delavcih na javni upravi,pa raje ne bi.arogantni,posmehljivi,sami sebi namen.
cool1
03. 04. 2026 09.16
Velikokrast sem že napisal, najprej občina za denar prebivalcev mesta asfaltira parkirišča, nato za denar meščanov nariše parkirna mesta, nato pa jim to narejeno za njihov denar prične zaračunavati.... tak je.
BBcc
03. 04. 2026 09.01
Jankoviča in Janšo na Dob ali vsaj v pokoj. Skrajni čas.
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.45
Oba dva zapret za 10 let, da bo mir v Sloveniji!
oježeš
02. 04. 2026 20.49
Nikakor ne razumem, zakaj naenkrat taka gonja za denarjem. Treba se je lotiti problema z možnostjo ureditve parkirišč, odprtih parkirnih hiš in sofinanciranja parkirišč oziroma garaž. Pobira se denar za zemljiški prispevek, ki je trajen in ga ni možno nikoli izplačati, pa naj se za ta denar, ki ga ni malo, zgradijo garaže in parkirišča. Ne pa da se ljudem vedno določajo novi davki, nove pristojbine, saj nekoč, če bomo želeli ven iz stanovanja ali hiše, bomo morali plačati pristojbino za hojo po okolici. V glavnem zato, da se bodo občinski možje lahko okoriščali s tem denarjem. Seveda je treba neki red, ampak tega smo že zamudili, kako se obnašati, so nas pa naučili politiki, ki nikoli za nič ne odgovarjajo in delajo kar želijo in najprej poskrbijo za svoje denarnice. In za prazno govorjenje vlečejo krasne denarce. Tisti, ki pa proizvajajo denar, so pa odgovorni za svoja dela, morajo biti prisotni na delovnih mestih in predvsem delati za vse.
mackon08
03. 04. 2026 14.56
oježeš če hočejo stanovalci garažno hišo naj si jo financirajo, ker z najemnino se to občini nikoli ne izide.
HitraVeverca
02. 04. 2026 19.51
Najbolj me razpizdijo njihova nočna oderuške tarife... DOL Z JANKOVIČEM... Povsod po sloveniji imamo zastonj parkiranje ob vseh športnih objektih, samo oderuh Jankovič nam zaračunava parking... Greš plavat za eno uro, karta 10€ potem pa še parkirnina 6€, ker s treningom zaključiš 22:01... DOL Z MAFIJO ODERUŠKO... GRAZ, DUNAJ povsod zastonj.. samo Ljubljana se gre to svinjarijo
SvobodniRobot
02. 04. 2026 19.14
Tole je pa too much ...
natas999
02. 04. 2026 18.44
to je sigurn 1 aprilska šala,naj proba če ma pirhe!!
bc123456
02. 04. 2026 18.34
SLOVENCI , red je red in tako mora biti !!!!!!!!!!!!!!!
oježeš
02. 04. 2026 20.50
Prav je, da je red. Ampak, ta na bo za vse, ne samo za en sloj ljudi. In vemo, kdo nam je za zgled. Ko se ljudje obnašajo po njih, je pa vse narobe.
zmerni pesimist
02. 04. 2026 18.21
Saj zoki že itak poka za v srbijo tu pa da še kasira kolikor še lahko
xyxyxyxyxyxyxy
02. 04. 2026 18.00
Vspostavil se je red z plačljivim parkiranjem in dovolilnicami, pa so ga vandali in iniciariva porušili. Sedaj je kaos. Nihče od teh z iniciative ne pove, da se je med tem izgradilo 100 parkirnih mest. Ker je župan obljubil, da komunalci ne bodo ukrepali, so ponoči na zelenicah in neprimernih mestih ( ped šolo KDK ) zopet avtomobili. Kaj bo če iniciativa zmaga na referendumu? Boveč parkirnih mest?????
Ki zombi
02. 04. 2026 17.45
Ožemanje Ljubljančanov za polnjenje mestne blagajne in žepov njenih funkcionarjev, to je to. Kaj pa je narejeno glede javnega prevoza, da bi to morda lahko upravičil? - nič, slabše kot pred leti ko so bili nočni avtobusi če noč.
maksi23
02. 04. 2026 17.37
ZOKO SPOKI, res je že čas!!!
bohinj je zakon
02. 04. 2026 17.27
Zoki bo dokončno pogorel. Poskušal je vsiliti plačilo parkirnine stanovalcem, ki so ga volili v desetih ali več mandatih. Izdaja Zoki. Konec je. Adio.
Darko32
02. 04. 2026 17.12
Tukaj sedaj vidimo nekaj drugega in to je, da obiskovalci pa bodo dvojno pokasirali. ZAto čim dalj od takšnih krajev in tudi nakupov v takšnih krajeih se je potrebno izogibati.
kita 1111
02. 04. 2026 17.09
Zoki nima ljubljančane za butle,ker so butli
Perivnik
02. 04. 2026 16.59
Zoki pa res ne računa na ponovno izvolitev??? Ali pa ima Ljubljančane za popolne butlje??
zmerni pesimist
02. 04. 2026 16.39
Več kasiraš večji je dobiček 10%
