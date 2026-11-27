Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog uredbe, ki določa dejavnosti, pri katerih bi morali biti udeleženci zavarovani za primer nesreče in kriti sorazmerni del stroškov reševanja. Nezavarovani udeleženci nesreče pa bi jih morali kriti sami.

Gre za pohodništvo in gorništvo po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, alpinizem, gorski tek in gorsko kolesarstvo ter več drugih dejavnosti.

V Gorski reševalni zvezi ne želijo, da bi podatki o poteku reševanja bistveno vplivali na višino zaračunanih stroškov posamezne intervencije. To lahko predstavlja dodaten pritisk na vodje intervencij. "Odločitve o številu sodelujočih reševalcev, aktiviranju helikopterja, uporabi opreme in izvedbi reševanja morajo temeljiti izključno na strokovnih in varnostnih merilih, neodvisno od finančnih posledic za reševanega," so poudarili v pripombah na uredbo.

Menijo, da morata biti pristojnost in odgovornost za zbiranje morebitnih dodatnih podatkov za obračunavanje stroškov intervencij jasno opredeljeni in v pristojnosti državnih organov. "Gorski reševalci kot prostovoljci ne želimo prevzemati dodatnih administrativnih nalog in odgovornosti, povezanih z zbiranjem podatkov za zaračunavanje stroškov intervencij. Predvsem pa ne želimo biti vključeni v nobeno fazo postopka zaračunavanja stroškov intervencij niti v morebitne s tem povezane pravne postopke," so poudarili.

Prav tako ne želijo, da bi bilo financiranje njihovega dela kakorkoli odvisno od višine teh prihodkov. "Naše temeljno poslanstvo ostaja zagotavljanje strokovne, učinkovite in pravočasne pomoči vsem, ki jo potrebujejo, neodvisno od finančnih vidikov posamezne intervencije," so zapisali v zvezi, kjer želijo ostati prostovoljci.

Tudi v Planinski zvezi Slovenije, kjer sicer podpirajo ukrepe za zmanjševanje malomarnosti, neodgovornega ravnanja in zlorab reševalnega sistema ter krepitev preventive in usposabljanja, so opozorili na nejasno določen obseg obveznosti vpletenih v reševanje in zavarovalnega kritja. Predlagajo, da se določi enotna, javno dostopna metodologija obračuna, vključno s cenami oziroma merili za posamezne stroške.