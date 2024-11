Plačna reforma v javnem sektorju: kolikšen bo dvig plač?

In kakšen dvig plač si lahko obetajo zaposleni v javnem sektorju? Po zadnjih dostopnih podatkih bi nova izhodiščna plača policista in vojaka začetnika znašala dobih 1630 evrov bruto, podobno tudi pravosodnega policista in gasilca.

Pomočnici vzgojiteljice bi se izhodiščna plača dvignila za 386 evrov, učitelju začetniku pa za dobrih 450.

Izhodiščna plača srednje medicinske sestre v primarni dejavnosti bi po novem znašala skoraj 1.500 evrov, diplomirane medicinske sestre v ambulanti pa 2073 evrov bruto.

Za 14 odstotkov oziroma dobrih 600 evrov bruto pa bi se dvignila izhodiščna plača višjemu zdravniku specialistu.

"Mi pričakujemo, da se na nek način bodisi popravijo te krivice, ki so storjene s kolektivno pogodbo, ali pa nek drug način, s katerim je mogoče nasloviti odprta vprašanja tako, da bo te anomalije mogoče še pravočasno v celoti odpraviti, pred uveljavitvijo plačnega sistema, ki je, kot veste, 1. 1. 2025," opozarja predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko.