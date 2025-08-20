Svetli način
Slovenija

Plakatna akcija 'teflonskega Karla'

Ljubljana, 20. 08. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji večkratni minister za zunanje zadeve, obrambo in okolje Karl Erjavec po nekajletnem umiku iz politike volivce pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami znova prepričuje, naj zaupajo "teflonskemu Karlu." Gre za obsežno plakatno akcijo njegove politične novinke - stranke Zaupanje, čeprav se uradna predvolilna kampanja sploh še ni začela. Koliko je stala, kdo je zanjo plačal in čigavi interesi stojijo v njenem ozadju? In kdo so še ostali politični novinci, ki vsak na svoj način iščejo pozornost volivcev?

Ob številnih slovenskih prometnicah ste v zadnjih dneh lahko opazili jumbo plakate dobro znanega in politično recikliranega obraza - teflonskega Karla, kot se na njih predstavlja sam.

"Znan sem po tem, da sem znal odbijati vse afere od Patrie, kant. V mojem času, ko se je zgodila afera kante, sem jaz odstopil. Danes se niti slučajno ne more to zgoditi," poudarja Karl Erjavec, predsednik stranke Zaupanje.

Karl Erjavec
Karl Erjavec FOTO: Bobo

Gre za 200 plakatnih mest po vsej državi, ki jih je strankarska novinka nekdanjega večkratnega ministra zakupila za 14 dni. Koliko je to stalo, je poslovna skrivnost. Poznavalci pa neuradno takšno količino in čas zakupa na trgu ocenjujejo med 20.000 in 25.000 evrov. Denar so z donacijami prispevali člani stranke, pojasnjuje Erjavec.

Tako pa pravi o političnem kompasu novinke: "Naša stranka Zaupanje je sredinska stranka. Kar pomeni, da gre njen predsednik lahko na Brezje na romanje. Lahko gre pa tudi na vsako partizansko proslavo. To velja tudi za politično povezovanje."

"Je pa staro ponev priporočljivo kdaj tudi zavreči, saj se teflon obrabi in je škodljiv," so se na nekdanjega političnega zaveznika in padlega kandidata, ki so ga pred leti podprli za mandatarja, pikro odzvali v koalicijski Levici.

Politično aktivirati se želi še en množični zakupnik plakatnih mest - podjetnik Aleš Štrancar, ki trenutno kritizira domnevno potratnost Golobove vlade.

"Konec decembra poteče moja pogodba s Sartorius BIA Separations. Nato sem pripravljen prevzeti vodenje vlade vseh, ki jim je Slovenija intimna opcija (Slovenija 1st). Brez ideoloških zamer, strogo v smer zdravega gospodarstva," je iksnil in dodal pogoj, da pri tem sam izbere ministre, kot bi bila Janez Šušteršič ali Tomaž Štih. "Pa da sedaj vidimo koliko strank me je pripravljeno podpreti. Če je Janezu Janši resnično do Slovenije bo prvi, ki bo to podprl," dodaja.

"Vse to ima v programu stranka SDS in še več dodelanih stvari, ki skupaj s timi tvorijo programsko celoto. Vsa umetnost ostaja v več kot 46 poslancih in poenotenju bodoče razvojne koalicije. Ta predlog Aleša Štrancarja ima dobro vsebino, kaže pa na nerazumevanje političnih procesov," se je odzval poslanec največje opozicisjke stranke Franc Breznik.

Tako pa vidni član manjše opozicijske NSi:"Vse to ima, še veliko bolj izdelano, v programu tudi NSi. Kakšnih velikih novosti Štrancar dejansko ne predlaga. Pozitivno pa je to, da bi z njimi lažje prišli do liberalnega dela sredinskih volilcev kot z Janšo. Bi se dalo zmagati volitve z njim," je zapisal Janez Pogorelec.

Nad slabo politično prepoznavnostjo pa so duhovito potarnali še v eni politični novinki."Naš predsednik Marko Lotrič je po protokolarni hierarhiji četrti človek v državi. Brez helikopterjev, brez predvolilne poroke, brez romance z rock zvezdo, noče skočiti v bazen v kopalkah pred kamerami. Kako naj ta človek sploh preživi v politiki?," so iksnili v neparlamentarnem Fokusu in volivce prosili za pomoč z idejami.

