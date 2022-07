Plameni nad Kobaridom, zagorelo pobočje Matajurja

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je ob 3.53 najverjetneje udar strele zanetil požar na zelo strmem in nedostopnem terenu na pobočju Žalostne gore in Matajurja, nad vasmi Robič, Staro selo in Sužid, v občini Kobarid.

S plameni so se spopadli gasilci PGD Kobarid, Breginj, Tolmin, Bovec in Drežnica.