Planica: Bodite pozorni na spremenjen prometni režim

Na območju prireditvenih prostorov bo veljal poseben režim prometa, parkiranja in samega dostopa za ogled tekem ali spremljajočih prireditev, ki ga bo urejal organizator, pojasnjujejo policisti in pozivajo vse obiskovalce, da se poslužujejo javnih prometnih površin ter predvidenih označenih parkirnih mest organizatorja. "Upoštevajo naj prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev in policistov," dodajajo.

Kot še svetujejo policisti, se na območje Kranjske Gore in Planice odpravite pravočasno. V prometu bodite strpni, prilagodite hitrost vožnje in zagotavljajte ustrezno varnostno razdaljo. Za volan ne sedite pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Vozila zaklepajte in na vidnih mestih ne puščajte predmetov. Na samih javnih prireditvah, tako športnih v Planici kot spremljevalnih v Kranjski Gori, spoštujte javni red in mir. Bodite vzoren navijač ali obiskovalec. Določena območja bodo pod videonadzornim sistemom, še pojasnjujejo.