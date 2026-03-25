Planica: kako bo vreme vplivalo na pokal v smučarskih skokih?

Vremensko dogajanje bo vplivalo tudi na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. "Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale, se zdi, neovirano izvedbo, medtem ko pa je za četrtek in petek situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali kako in kaj," je napovedal Brane Gregorčič iz Arsa.