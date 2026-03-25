Planica: kako bo vreme vplivalo na pokal v smučarskih skokih?

Ljubljana , 25. 03. 2026 13.57 pred 56 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Preizkus letalnice v Planici

V naše kraje prihaja vremenski preobrat, ki bo v dele Slovenije znova prinesel zimo. Napovedani so tudi močni sunki vetra. Kako bo burno vremensko dogajanje vplivalo na pokal v Planici?

Vremensko dogajanje bo vplivalo tudi na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. "Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale, se zdi, neovirano izvedbo, medtem ko pa je za četrtek in petek situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali kako in kaj," je napovedal Brane Gregorčič iz Arsa.

Preizkus letalnice v Planici
FOTO: Damjan Žibert

V četrtek zjutraj bo v Planici zagotovo kakšnih 15 centimetrov svežega snega, potem se bo sicer sneženje že dopoldne umirilo in ponehalo, ampak bo pa verjetno tudi nekaj vetra, je še napovedal Gregorčič.

Gregorčič
FOTO: Posnetek videa

V Slovenijo prihaja hladna fronta, ki bo v dele Slovenije prinesla zimo. Arso je izdal več opozoril. 

Preberi še ANIMACIJA: Vremenski preobrat, kje bo snežilo?
planica vreme

V slovenskih odpadnih vodah lani opazen upad uporabe droge MDMA

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Trembalajek
25. 03. 2026 14.59
Jutri bo ob napovedanem precej slabem vremenu in številnih opozorilih več tisoč otrok z vse Slovenije že na poti do Planice verjetno doživljalo pravo nepozabno dogodivščino.
bibaleze
