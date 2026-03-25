Planica: kako bo vreme vplivalo na pokal v smučarskih skokih?

Vremensko dogajanje bo vplivalo tudi na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. "Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale, se zdi, neovirano izvedbo, medtem ko pa je za četrtek in petek situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali kako in kaj," je napovedal Brane Gregorčič iz Arsa.
V četrtek zjutraj bo v Planici zagotovo kakšnih 15 centimetrov svežega snega, potem se bo sicer sneženje že dopoldne umirilo in ponehalo, ampak bo pa verjetno tudi nekaj vetra, je še napovedal Gregorčič.
V Slovenijo prihaja hladna fronta, ki bo v dele Slovenije prinesla zimo. Arso je izdal več opozoril.
