Planica: kako je z vročih 30 stopinj stopiti v snežni tunel?

Vroč, sončen dan in zadnji vikend pred začetkom šolskega leta so mnogi izkoristili za izlet, nekateri pa so iz omar vzeli topla oblačila, smučarsko opremo in stopili na smuči. Prav ste slišali - odvila se je prva snežna delavnica nove sezone. Najmlajši so se v Nordijskem centru v Planici učili smučati in bordati. In kako je bilo z vročih 30 stopinj stopiti v sneži tunel, kjer termometri kažejo minus tri stopinje Celzija?