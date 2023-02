Planica, ki ji je z 'našo' Planico skupno bolj ali manj le ime

Planica je bila vedno ena in edina. Kolektivno zasidrana v zavest naroda skozi generacije. Pisali smo ji pesmi, posvečali verze. Tam smo dvigovali kristalne globuse, postavljali svetovne rekorde. Žena je vedela, da moža konec marca ne bo doma, sobotni avtobusi z vseh koncev Slovenije so na pot krenili že v petek. V nahrbtniku sta bila klobasa in kruh, v žepu prisrčnica. Malčki so se veselili četrtkovega obiska s svojimi sošolci, iz petkovega delovnega dne se je hitelo na popoldansko tekmo. Norvežani so si isto namestitev zakupili za celo desetletje, svojo zastavo so vedno razobesili v istem vogalu balkona. Po Kranjski Gori so se valile reke ljudi. Vse je teklo utečeno.

Potem pa so iz uradnega emblema izginile tri čaplje, tja se je nalepila letnica 2023. In nenadoma nič več ni tako, kot je bilo. Ob izteku skakalnice se ne drenjajo nepregledne množice ljudi, avtobusi ne smejo na parkirišče, ni kopice razposajenih šolarjev, mediji in družbena omrežja so namesto pisanih podob vseslovenskega praznika pod Poncami preplavljeni z zapisi o previsokih cenah vstopnic in fotografijami gostinskih cenikov. Planica ni več ena, Planici sta zdaj dve. Skupni sta jima pravzaprav bolj ali manj le ime in lokacija.