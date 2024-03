Planica: pričakujte povečan promet in zastoje

Na območju prireditvenih prostorov bo veljal poseben režim prometa, parkiranja in samega dostopa za ogled tekem ali spremljajočih prireditev, ki ga bo urejal organizator. Vse obiskovalce pozivajo, da se poslužujejo javnih prometnih površin ter predvidenih označenih parkirnih mest organizatorja. Obiskovalci naj upoštevajo prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev in policistov, pozivajo policisti.

V okviru javne prireditve v Planici, ki bo potekala med 21. in 24. 3. 2023, je pričakovati večje število obiskovalcev tako na samem prireditvenem prostoru v Planici kot na spremljevalnih prireditvah v Ratečah in Kranjski Gori, opozarjajo policisti. Kot svarijo, je vsakodnevno pričakovati povečan promet na ogled tekem na relaciji proti Planici in ob zaključkih v obratni smeri proti Jesenicam. Med vikendom pa obstaja možnost kratkotrajnih zastojev.

Kot je zapisano na spletni strani organizatorja, so vsem obiskovalcem na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice. Avtobusi imajo prednost prihoda in odhoda pred drugimi vozili. Avtobusi z višino več kot 385 cm v Planici ne bodo mogli parkirati, opozarjajo. Obiskovalci, ki bodo v Planico prišli z lastnimi vozili, bodo na parkirne površine usmerjeni z označbami organizatorja in z navodili rediteljev. Parkiranje v Kranjski Gori je možno na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če je drugače označeno z oznakami organizatorja.

Na območje Kranjske Gore in Planice se odpravite pravočasno. V prometu bodite strpni, prilagodite hitrost vožnje in zagotavljajte ustrezno varnostno razdaljo. Za volan sedite trezni. Osredotočite se na vožnjo in prometno dogajanje okoli vas. Vsak voznik z odgovornim ravnanjem lahko naredi največ, da bo promet tekel nemoteno brez prometnih nesreč in s tem dodatnih zastojev.



Vozila zaklepajte in na vidnih mestih ne puščajte predmetov. Na samih javnih prireditvah, tako športnih v Planici kot spremljevalnih v Ratečah in Kranjski Gori, spoštujte javni red in mir. Bodite vzoren navijač ali obiskovalec. Določena območja bodo tudi pod video nadzorom. Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala, svarijo.

Na prizorišče tekmovanj v dolino svetovnih prvakov se lahko z različnih označenih parkirišč podate tudi peš ter tako naredite nekaj zase in naravo. V Planico se lahko kateri koli dan odpravite s kombiniranim prevozom vlaka in avtobusa.

Vse obiskovalce naprošajo, da ob povratku iz Planice na avtobuse vstopajo strpno, umirjeno in pazljivo. Vstopanje bo usmerjeno s strani rediteljev in varnostnikov, ki bodo s pomočjo varnostnih ograj in nadzorovanih vhodov do avtobusov poskrbeli za čim manjšo gnečo in posledično hitrejši odhod.