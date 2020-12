Planica prvič pod žarometi in brez gledalcev

Pred planiškimi delavci je dolga noč. Obilno sneženje jim jo je namreč zagodlo tik pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih, zato bodo do jutra z letalnice odstranjevali odvečen sneg. A pravijo, da razlogov za preplah ni, saj so izkušnje na njihovi strani in v preteklosti so jim uspeli že težji podvigi. Tekmovanje se bo začelo s preizkusom letalnice, nato pa bo šlo zares. Tokrat prvič pod žarometi in brez gledalcev.

