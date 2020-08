Številne novosti v Planici. Imajo tudi kraj, kjer vlada večna zima

V Planici so bili od nekdaj doma prvaki in rekorderji in od njih so se, kot kaže, učili tudi turistični delavci. Pred pol leta je bilo vse prazno in zaprto. A takrat so razmišljali, kako postati boljši in se odločili, da bodo v krizi ponujali več. Danes je Planica polna obiskovalcev in tu raste pravi Disneyland za športnike. Obiskovalcem so ponudili številne novosti, tudi kraj, kjer vlada večna zima.