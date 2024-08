Planica, sladoledna kraljica

Če vam rečem legendarni sladoled, na katerega najprej pomislite? Zagotovo na Planico. Bela, rožnata in rjava banjica že pol stoletja ohranja enak recept, le embalaža se je spremenila, še vedno pa je najbolje prodajani sladoled Ljubljanskih mlekarn. Letno ga izdelajo 800 ton, kar predstavlja več kot polovico vsega narejenega sladoleda. In čeprav obstaja kar nekaj različic okusov, Slovenci še vedno najbolj prisegamo na klasični trio – jagodo, vanilijo in čokolado.