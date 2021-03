Planica v mehurčku, organizatorji pa napovedujejo spektakel

35-odstotni upad prihodkov zaradi odsotnosti gledalcev na eni in gromozanski stroški z varnostnimi ukrepi na drugi strani. Takšna bo bilanca letošnjega finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Območje okrog planiške velikanke se je zato že spremenilo v skorajda hermetično zaprt mehurček, kjer se bodo lahko gibali le tekmovalci in akreditirani posamezniki. A ne glede na vse ovire so organizatorji optimistični in napovedujejo še en planiški spektakel.

