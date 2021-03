Planica zaradi epidemije zaprta za gledalce, samevajo tudi okoliški kraji

Sobotni tekmovalni dan v Planici je po navadi eden najbolj obiskanih. V običajnih razmerah se je v dolini pod Poncami na ta dan lahko zbralo tudi do 100 tisoč ljudi. Letos je zaradi epidemije bistveno drugače, v Planici so lahko le tisti, ki tam že od četrtka bivajo v mehurčku. Ostali svet je zaradi varnosti povsem ločen od tekmovališča. Zaradi ukrepov so zaprti tudi hoteli in apartmaji, ki bi sicer zdaj pokali po šivih. Obratujejo le tisti, v katerih so nastanjeni tekmovalci, trenerji, organizatorji in novinarji.

