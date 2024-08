Planinci invalidi osvojili 4164 metrov visoki Breithorn

Odprava je štela 50 članov. Poleg 19 planincev invalidov so se odprave udeležili dva gorska vodnika, 12 planinskih vodnikov, tri spremljevalci, 11 pohodnikov ter tolmačka slovenskega jezikovnega jezika. Spremljevalci so ves čas odprave skrbeli za varen korak vseh udeležencev, so na novinarski konferenci poudarili na Planinski zvezi Slovenije (PZS).

Svoj cilj so dosegli 29. julija, ko so se povzpeli na 4164 metrov visok zahodni vrh Breithorna, ki leži med Švico in Italijo. Dan pozneje, v torek, 30. julija, so se iz koče Torino podali še na ledenik z razgledom na Mont Blanc in markanten Velikanov zob. Kot so poudarili, je bil to za vse planince in planinke invalide to korak v neznano: "Prvič na višini nad 3.000, prvič na višini nad 4.000, prvič v ledeniški navezi, prvič na ledeniku in kar neizpodbitno drži - prvič z inPlaninci na Breithorhu!"

Vzpon so zasnovali v odboru PZS za planinstvo invalidov in oseb s posebnimi potrebami inPlaninec. Vodja odbora in odprave Jurček Nowakk je pojasnil, da so doslej med drugim osvojili Triglav, zato so si želeli osvojiti tudi vrh, ki presega 3000 metrov višine. "Ko smo opazili, da so tritisočaki marsikje veliko bolj zahtevni, da je, predvsem za slepe, skala malo težja, da je sneg lažji, smo preskočili 3000 metrov in se ustavili na 4000," je ponazoril.

Za varnost inPlanincev sta skrbela alpinista, gorska vodnika in ambasadorja odbora Andrej in Marija Štremfelj. Andrej Štremfelj je povedal, da jima je vzpon predstavljal poseben vodniški izziv, predvsem zato, ker je bila skupina zelo velika. "Sestaviti ledeniško navezo s slepim v navezi, to ni običajno," je dejal in dodal, da so vse izzive rešili sproti.