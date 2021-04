Požar uničil planinski dom na Osankarici, muzej jim je uspelo rešiti

Požar je na planinskem domu v občini Slovenska Bistrica izbruhnil včeraj okoli 20. ure. Na kraju nesreče so se z ognjem borili gasilci iz PGD Šmartno, Tinje, Oplotnica, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Kebelj.

"Požar so gasili do enih ponoči, do jutra pa je bila na kraju nesreče postavljena požarna straža," je povedal poveljnik civilne zaščite Slovenska Bistrica Branko Hojnik. Gasilcem je uspelo rešiti bližnji gozd, kamor se je požar tudi razširil, in uspešno so zavarovali muzejski del objekta, kjer je shranjena muzejska zbirka Pohorskega bataljona.

"Gostinski del pa je popolnoma uničen," je dodal Hojnik. Pri gašenju požara so porabili 50.000 litrov vode. Zakaj je prišlo do požara in kolikšna je škoda, za zdaj še ne vedo, so pa s PU Maribor sporočili, da bodo podrobnosti znane še danes.

Dom na Osankarici je priljubljena izletniška točka za sprehajalce, kolesarje, smučarje in ostale ljubitelje narave. Stoji na višini 1193 metrov in je obdan z gozdom, potočkom in sprehajalnimi potmi. V bližini so naravne znamenitosti, kot so Črno jezero, cerkev svetih treh kraljev in pragozd ter slap Šumik. 15 kilometrov stran so znamenita Lovrenška jezera.