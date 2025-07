Rekorden obisk planinskih koč: 'Brez pomoči države zagotovo ne bo šlo'

Hlad v teh dneh številni iščejo v hribih. Naše gore vsako leto obišče na tisoče ljudi. Več kot 145.000 jih je lani tudi prenočilo v eni od 176 planinskih koč. In za planinski narod ne veljamo le Slovenci. Že več kot 10 let naše vrhove vse bolj osvajajo tujci. To potrjujejo tudi nočitve. Lani so zabeležili rekorden obisk in kar 62 odstotkov ljudi, ki so prespali v planinskih kočah, je bilo tujcev. A če si takšne trende želimo ohraniti ali jih celo povečati, bo treba finančno injekcijo nameniti tudi planinski infrastrukturi, opozarjajo v Planinski zvezi.