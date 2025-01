Planinsko kočo Mladika za 124.000 evrov kupila postojnska občina

Kot so pojasnili na občini, so za kočo odšteli 124.000 evrov, nakupno pogodbo pa so podpisali že decembra. Občina bo sprva poskrbela za ustrezno vodovodno napeljavo in ureditev okolice, sestaviti pa nameravajo tudi načrt vsebin in dejavnosti, ki bi obogatile priljubljeno razgledišče nad mestom. V prihodnosti bodo kočo sicer predali v upravljanje Zavodu Znanje Postojna.

Med drugim na občini razmišljajo tudi o tem, da bi obnovili zunanje balinišče. Začetne investicije sicer ne predstavljajo visokih zneskov, tako da predvidevajo, da jih bodo lahko zagotovili s sredstvi, ki jih imajo na voljo za vzdrževalna in investicijska dela.

Ob nakupu so na občini dodali še, da omenjeno kočo vidijo kot eno občinskih znamenitosti, ki jo radi obiskujejo številni, zaradi česar jo dojemajo kot javno dobro. Ob tem so izpostavili njeno strateško lego in prijetno lokacijo, ki ponuja odlično točko za rekreacijo in izjemne razglede nad Postojno.