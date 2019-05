Plapolale so zastave, goreli so kresovi, pelo se je in plesalo

Mineva 150 let od vižmarskega tabora, kjer so 17. maja 1869 v takratnem okolju Avstro-Ogrske monarhije Slovenci množično javno izrazili želje in potrebe Slovencev. Zahteve za zedinjeno in avtonomno Slovenijo so sicer Slovenci postavili že v revolucionarnem letu 1848 in se tako pridružili želji ostalih narodov Avstrijskega cesarstva za federativno urejeno državo, piše društvo BPČ.

Zaradi premoči nemških liberalcev je bil 1851 ponovno vzpostavljen t.i. Bachov politični absolutizem (liberalno kapitalistična gospodarska politika, uvajanje cenzure, širjenje nemščine) in ostalo je pri centralizmu. S širjenjem tiskane slovenske besede pa se je prej skromno število narodno zavednih Slovencev počasi začelo dvigati. Leta 1867 je bilo z vpeljanim dualizmom (Avstro-Ogrsa) in sprejetjem centralistične ustave (ustavna monarhija) konec sanj o enakopravnosti preostalih šestih narodov, ki so živeli v monarhiji.

Med letoma 1868 in 1871 se je pri Slovencih pojavil odpor, ki se je odrazil v veličastnih ljudskih taborih oziroma množičnih političnih zborovanjih, ki so predstavljala prelomnico v političnem delovanju Slovencev. Na taborih se je govorilo in glasovalo za združitev Slovencev v administrativno-politično celoto, za narodno enakopravnost v šoli, cerkvi in uradih; obenem pa se je razpravljalo o različnih gospodarskih vprašanjih. Taborov se je udeleževalo najširše kmečko prebivalstvo, udeležba je bila ogromna, še posebej zato, ker ni šlo le za javne shode pod milim nebom, ampak za narodne svečanosti z zastavami in slavoloki, s petjem in godbo; zažigal se je umetni ogenj, pokali so topiči, po gorah pa so žareli kresovi, kar je vse mogočno vplivalo in vnemalo navdušenje. Za spomin so se razdeljevale tudi taborske spominske medalje.

Vižmarskega tabora se je udeležilo okoli 30.000 zborovalcev, bil pa je tudi edini vseslovenski, saj so bile zastopane vse slovenske dežele: Kranjska, Primorska, Štajerska in Koroška. Tabor je v celoti pripravilo in organiziralo 1868 ustanovljeno ljubljansko Društvo za brambo narodnih pravic Slovenija, v katerem so bolj prevladovale konservativne (staroslovenske) ideje. Za tabor je svoj travnik na vižmarski gmajni odstopil takrat 31-letni posestnik Janez Sever, Rženov iz Vižmarij. Prostor je bil krog in krog obdan z drevesi, na desni od odra je bila Šmarna gora, pred njim v daljavi pa gorenjski vršaci. Nad prizoriščem je na visokem mlaju plapolala slovenska zastava, opisuje dogodek društvo BPČ. Na tabor so ljudi vabili preko časopisov in plakatov.