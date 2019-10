Plastične zamaške v dobrodelne namene lahko odslej odnesete na Dinos

Za sodelovanje so se dogovorili že z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, z veseljem pa k sodelovanju vabijo tudi ostala društva, vzgojne in izobraževalne zavode in nevladne organizacije.

Kot so sporočili iz družbe Dinos, lahko s pravilno obdelavo in predelavo odpadnih pokrovčkov ustvarijo granulat: ''Material,iz katerega lahko ustvarimo nove izdelke, kot na primer novo embalažo. Na tak način odpadek s predelavo usmerimo v ponovno uporabo in s tem zmanjšamo količino odpadkov. Hkrati pa s ponovno predelavo omogočamo delovanje krožnega gospodarstva,'' so pojasnili v Dinosu ter dodali, da so se za ta korak odločili, ker konec leta v Ljubljani odpirajo novo predelovalno linijo za plastiko. Odkupna cena bo sicer 130 evrov za tono plastičnih zamaškov. Prevzemali bodo izključno PE pokrovčke, ki izvirajo iz 'prehrambenega sektorja': plastenke in steklenice pijač, embalaže mleka, embalaže jogurtov, itd.