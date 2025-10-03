Svetli način
Slovenija

Platforma – prostor za sodelovanja, ki oblikujejo prihodnost

Ljubljana , 03. 10. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 5 urami

Platforma je inovativen koncept dogodkov in z njimi povezanih medijskih vsebin, ki združuje strokovnjake, gospodarstvo, politiko, splošno javnost in medije pri razpravi o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. Sklepi dogodkov bodo lahko služili odločevalcem pri sprejemanju odločitev, pomembnih za družbo in prihodnje generacije.

Platforma je odgovor na vse večjo potrebo po poglobljenem, vključujočem in k ciljem usmerjenemu javnemu dialogu, ki uvaja novo generacijo konferenc, ki presegajo tradicionalne formate in jih nadgrajuje v celovit komunikacijsko-medijski sistem. Vsak dogodek bo imel tudi jasno zastavljene cilje, hkrati pa za razliko od klasičnih konferenc, Platforma zagotavlja neodvisno moderiranje razprav, nadaljevanje dialoga prek medijskih vsebin ter aktivno vključevanje publike prek vprašanj, anket v živo in interaktivnih vsebin.

"Platforma je prostor dialoga, ki ni omejen le na konferenco ali televizijsko oddajo, temveč živi in diha skozi številne formate ter komunikacijske kanale. S Platformo želimo združiti ključne akterje iz različnih sektorjev družbe ter ustvariti pogoje za konstruktivno sodelovanje in trajnostne spremembe. Naša vizija ni le odpirati vprašanj, temveč spodbujati k rešitvam, ki temeljijo na znanju in izkušnjah vseh sodelujočih,"poudarja Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus.

Prvi dogodki bodo na sporedu že to jesen. V sredo, 3. decembra, se bo v Centru Rog v Ljubljani odvila konferenca na temo ženskega zdravja Žensko zdravje: Od ravnovesja do zadovoljstva. Dogodek, namenjen tako strokovni kot splošni javnosti, bo odpiral razpravo o reproduktivnem in duševnem zdravju žensk, dostopu do zdravstvene oskrbe ter družbeni vlogi ženskega zdravja skozi vse življenjske faze.

Tej konferenci bo 11. decembra v hotelu Grand Plaza v Ljubljani sledila še konferenca o energetski prihodnosti Slovenije Od besed k dejanjem – energetski prehod zdaj. Strokovni dogodek bo naslovil ključna vprašanja energetske tranzicije – od umeščanja energetskih objektov in posodobitve omrežij, pospeševanja dovoljenj, zakonodajnih izzivov, energetske revščine ter priložnosti razogljičenja in investicijskih modelov za industrijo in gospodinjstva.

Prva dva dogodka sta le uvod v dolgoročnejši projekt, katerega ambicija je, da Platforma postane stalni del slovenskega družbenega prostora in z leti izoblikuje model javnega dialoga, ki bo primerljiv z najboljšimi praksami v Evropi.

Platforma
Platforma FOTO: POP TV
platforma
