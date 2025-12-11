Konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj, ki poteka v ljubljanskem hotelu Plaza, je namenjena razpravi o tem, kako bo Slovenija vstopila v novo energetsko obdobje. Energetska tranzicija ni več vprašanje prihodnosti. Postala je nujnost sedanjosti. Glavna izvršna direktorica CME Adria in direktorica Pro Plus Stella Litou je otvorila konferenco in poudarila, da energetski prehod že oblikuje odpornost naše družbe in kakovost življenja naših državljanov. Zato so odločitve o energetskem prehodu ključne za našo prihodnost.

Trenutno imamo zaradi odločitev v preteklosti ugodno energetsko mešanico. Ne smemo pozabiti, da je celotna regija uvozno odvisna. To zna biti izziv za celotno regijo.

Poudaril je na pomen velikih energetskih enot, ki regulirajo sistem. V prihodnosti bomo morali biti previdni, je poudaril.

"Energetski prehod že oblikuje konkurenčnost naših gospodarstev, odpornost naših družb in kakovost življenja naših državljanov. Slovenija vstopa v obdobje, v katerem bodo sprejete ključne strateške odločitve. Odločitve o energetski varnosti, nadgradnji omrežij, postavitvi novih objektov, potrebah industrije in gospodinjstev ter naložbenem okolju, ki je potrebno za podporo vsega tega. To niso le tehnična vprašanja. Gre za dolgoročne odločitve, ki bodo vplivale na smer in stabilnost države v prihodnjih desetletjih," je v uvodnem govoru poudarila Glavna izvršna direktorica CME Adria in direktorica Pro Plus Stella Litou.

Energetski prehod ni več le vprašanje prihodnosti, temveč odločitev sedanjosti. V času podnebnih sprememb, evropskih zavez k razogljičenju in naraščajoče geopolitične negotovosti Slovenija stopa v desetletje, v katerem bodo sprejete odločitve, ki bodo zaznamovale njeno gospodarsko in družbeno prihodnost. Da bi dobili odgovor, kakšna ta prihodnost v ljubljanskem hotelu Plaza poteka poslovno-medijska konferenca Od besed k dejanjem. Slovenska energetska slika je kompleksna. Sistem temelji na kombinaciji jedrske, hidro in termo proizvodnje, k čemur se vse bolj pridružujejo obnovljivi viri. Vsak od teh stebrov nosi svoje izzive: jedrska energija zahteva pravočasno dolgoročno načrtovanje, hidroelektrarne so izpostavljene podnebnim nihanjem, fosilne enote pa postopoma izstopajo iz rabe zaradi evropskih zavez razogljičenja. Poraba električne energije se spreminja, potrebe po zanesljivi oskrbi pa ostajajo visoke. Zato so v ospredju vprašanja o prihodnji jedrski zmogljivosti, posodobitvi prenosnih in distribucijskih omrežij, pospeševanju naložb v nizkoogljične vire in zagotavljanju dovolj novih kapacitet, da bo Slovenija ohranila stabilen in konkurenčen energetski sistem.

Energetika FOTO: Shutterstock icon-expand

Marko Gregorc se bo z gosti tako pogovarjal o tem, kje je danes slovenska energetika in kam stopamo jutri? Od proizvodnje in porabe energije do novih virov, podnebnih ciljev in evropskih usmeritev. Jasna analiza trenutka, ki določa našo energetsko prihodnost. Razpravljali bodo državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar, direktor Instituta Jožef Stefan dr. Leon Cizelj in direktorica Agencije za energijo Duška Godina.

Bitka za prostor: iskanje energetskega kompromisa za skupno prihodnost

Soočanje interesov energetike, okolja in lokalnih skupnosti je postalo ključni del skoraj vsake investicije. Veliko projektov se ne zatakne zaradi tehničnih pomanjkljivosti ali vplivov na okolje, temveč zaradi občutka, da postopki niso dovolj pregledni ali da skupnosti niso pravočasno vključene. Zato postaja kakovosten dialog pogosto enako pomemben kot tehnologija sama. Tema drugega panela bodo tako interesi energetike, okolja in skupnosti. Pri tem se odpre vprašanje zaupanja. Kako poiskati ravnovesje med razvojem in varovanjem prostora? Od konfliktov do sodelovanja iščemo poti, po katerih lahko zeleni prehod postane skupna zgodba. Miha Drozg bo soočil mnenja celjskega župana Matija Kovača, strokovne sodelavke društva Focus Katje Huš in predsednika predsednika sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri EZS in direktor ECE Sebastijana Roudija.

Kilovati za konkurenčnost: energija kot gorivo gospodarstva

Stabilna, dostopna in čista energija postaja temelj konkurenčnega gospodarstva. V času, ko globalni trgi zahtevajo vedno večjo prilagodljivost, inovativnost in stabilnost, je energija eden ključnih dejavnikov, ki določajo konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. Brez zanesljive, cenovno dostopne in čiste energije ni investicij, ni rasti in ni dolgoročne vizije, ki bi podjetjem omogočala razvoj v predvidljivem okolju. Zato je vprašanje, kako v obdobju energetske negotovosti zagotoviti pogoje, ki bodo gospodarstvu dali nov pospešek, eno najpomembnejših razvojnih vprašanj tega trenutka. Tretji panel bo tako postregel z odgovori na vprašanje, kako zagotoviti pogoje za rast in vlaganja v času energetske negotovosti? Pogled v prihodnost, kjer se podjetniška moč in energetska učinkovitost prepletata v novem razvojnem ciklu. Adi Omerović se bo pogovarjal s predsednikom uprave Ljubljanske borze Markom Bombačem, direktorjem ENNA Next Slovenija Joštom Štrukljem in izvršnim direktorjem za področje proizvodnje energije, energetskih rešitev in mobilnosti v družbi Petrol Evaldom Kranjčevičem.

Kako postaviti energijo v prostor: lekcije dobrih praks

Energijo je mogoče umeščati pametno, pregledno in z razumevanjem. Zgodbe uspešnih projektov, kjer so skupnosti, investitorji in okolje našli skupen jezik. Priložnosti za Slovenijo, ki želi graditi brez zastojev in z več zaupanja. O tem bo Nuša Lesar govorila z generalnim direktorjem Direktorata za energijo, MOPE, Hinkom Šolincem, županom občine Kanal ob Soči Miho Stegelom in izvršnim direktorjem investicij in vzdrževanja v družbi Petrol Bojanom Kurežem ter Ano Grabnar Crnčec iz Odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji.

Slovenija na energetskem razpotju

Končno bomo prišli do vprašanja, kako bomo oblikovali energetsko prihodnost? Slovenija namreč vstopa v desetletje ključnih odločitev. JEK2, razogljičenje, prenova omrežij in digitalizacija bodo določili, ali bomo energijo razumeli kot tveganje ali priložnost. Pogled naprej v Slovenijo, ki išče ravnotežje med realnostjo in vizijo. Uroš Slak bo o tem govoril z Nado Drobne Popović, generalno direktorica družbe GEN energija, Aleksandrom Mervarjem, direktorjem družbe ELES in dr. Tomaž Štokljem, generalnim direktorjem HSE.