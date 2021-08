Platinasti Decanter za Radgonske gorice

V začetku meseca julija so bili razglašeni rezultati letošnjega Decanterja, največjega in najvplivnejšega mednarodnega ocenjevanja vin, ki so v Radgonske gorice prinesli posebno veselje. Zlata radgonska penina rose letnika 2017 je namreč osvojila PLATINASTO MEDALJO. Gre za prestižno priznanje omenjenega tekmovanja, saj do platinastih medalj dospejo le vina, ki so že prej osvojila zlata priznanja in so tako prešla še v drugi krog ocenjevanja, v katerem so izbrani najboljši med že tako najbolje ocenjenimi izdelki.

Med na Decanterju nagrajenimi vini Radgonskih goric pa se je znašla tudi njihova najnovejša penina, prvo peneče vino na svetu pridelano v popolni temi – Untouched by Light. Prejela je srebrno medaljo, ki predstavlja še dodaten kamenček v mozaiku njenih preteklih uspehov, saj je od lansiranja v oktobru 2020 že prejela nekaj odmevnih mednarodno priznanih nagrad, med katerimi velja posebej izpostaviti Red Dot, Art Directors Club New York – Best of Discipline in nedavno pridobljenega kanskega bronastega leva!