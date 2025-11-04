Svetli način
Slovenija

Plavajoči hiški na Ljubljanici naprodaj po več kot 40 odstotkov nižji ceni

Ljubljana, 04. 11. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
4

Plavajoče hiške z jacuzzijem, ki bodo nudile udobje luksuznih jaht – tako so pred tremi leti v Ljubljani promovirali dve plavajoči hišici, ki ju je za dobrih 300 tisoč evrov kupilo občinsko podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Hiški na Ljubljanici nikoli nista bili v uporabi, precej škode pa so na njiju povzročile nutrije. Zdaj jih želijo prodati – in to z velikim popustom.

Poziv ljubljanskega občinskega podjetja k nakupu dveh plavajočih hišic, ki na Ljubljanici samevata in propadata že skoraj tri leta, se glasi: "Ponujamo dve izjemni luksuzni plavajoči hišici ... Udobje, sodoben dizajn in nepozabna izkušnja bivanja ob vodi ali kar na njej."

Pričakovana cena je 80 tisoč evrov za eno hišico, torej 160 tisoč za obe – kar je več kot 40 odstotkov manj od zneska, ki ga je plačalo podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, podjetje v lasti Mestne občine Ljubljana.

Ljubljanski župan Zoran Jankovič je nakup ocenil kot slab: "Takrat je bila pač takšna odločitev, ki jo je direktor predlagal. Imel je svoj predlog, svoj motiv za to, da bi bila to dodatna ponudba. Ugotovili so, da ne gre in bomo čakali, dokler se ne proda. Trg pa pokaže vedno, kaj je prav in ni prav."

Po obljubah takratnega direktorja Ljubljanskih parkirišč in tržnic bi sicer morali prvi gostje v hiškah prenočiti že aprila 2022. "Želimo si to čim prej spraviti v promet za turiste, goste, Ljubljančane in vse obiskovalce najlepšega mesta na svetu," je takrat dejal nekdanji direktor Andrej Orač. Pojasnil je, da imajo pridobljena vsa dovoljenja: "Kar pomeni s privezom in za bivanje po 24."

"V principu bi to moral delati LPT in nadzorni svet, ampak jaz mislim, da je tudi veliko dobrih stvari naredil. Tukaj je pač popolnoma kiksnil, ampak to je tudi del razvoja," pravi Jankovič. 

Za izjavo smo prosili tako nekdanjega direktorja Orača – saj nas je zanimalo, ali nakup tudi danes ocenjuje kot dober in smotrn – kot tudi aktualnega direktorja Bojana Babiča, saj nas je zanimalo, do kam so pripravljeni iti s popustom. Nihče od njiju na naše prošnje ni odgovoril.

Hišici sta bili večino časa sicer zasidrani v Grubarjevem kanalu na ljubljanskih Prulah, a ju danes tam ni – kje sta? Tudi to smo želeli vprašati na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah. Zanimalo nas je tudi, v kakšnem stanju sta danes, saj sta bili vmes poškodovani v trku z drugimi plovili, njune cevi pa so pogrizle nutrije – podganam podobne invazivne živali, ki so se močno razmnožile ob bregovih Ljubljanice.

plavajoče hiške ljubljanica nutrije
sektor1
04. 11. 2025 20.32
Se pač svetniki ne sekirate ane, ne gre iz vašega žepa...
txoxnxy
04. 11. 2025 20.28
Ko bo co zalaufal bodo ljubitelji smrada v vrstah stali za najem.
Lepo je biti Rom
04. 11. 2025 20.24
+1
To je za turistična mesta,kar Lj definitivno ni. Že podatek,da srednji postanek turista V Lj je samo 1.6 dneva..vse pove!
