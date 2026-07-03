Plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami iskal ves Čatež

Nemudoma so bili na kraj napoteni vsi razpoložljivi brežiški policisti in vodnik policijskega psa, sekla je hitra, obsežna in usklajena iskalna akcija pod vodstvom policistov. "Pregledovali smo območje kampa, nasipe, poti, okolico, vodne površine in vse kotičke, kamor bi malčica lahko zašla. V iskanje so se takoj vključili tudi varnostniki, gasilci in vodniki reševalnih psov. Neverjetna je bila samoiniciativnost gostov kampa iz številnih držav, ki so takoj prepoznali stisko in nesebično priskočili na pomoč," opisujejo dogajanje. "Želja, da bi čimprej ugledali plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami, je bila neizmerna," poudarjajo, ponovno se je pokazalo, kako veliko moč imata človeška solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski.

Deklico našla škotska turistka

Po uri in pol požrtvovalnega iskanja vseh sodelujočih je deklico slab kilometer stran, v bližini koruznega polja, našla gostja kampa iz Škotske. Malčico je v naročju prinesla do policistov, ti pa so jo vrnili v objem njene mamice.

Deklica znova v materinem naročju FOTO: PU Novo mesto

"Trenutek, ki ga je težko opisati z besedami. Olajšanje, solze, sreča," so ganjeni tudi policisti, ki se ob tem zahvaljujejo gostom kampa, obiskovalcem in zaposlenim iz Term Čatež, ki so takoj priskočili na pomoč, škotski najditeljici, Sintalovim varnostnikom, cerinskim prostovoljnim gasilcem, vodnikom reševalnih psov ter brežiškim reševalcem. Ti so deklico so pregledali, na svojem potepu pa je na srečo utrpela le nekaj prask in je bila izčrpana zaradi vročine.

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