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Plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami iskal ves Čatež

Čatež, 03. 07. 2026 21.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Deklica znova v materinem naročju

V četrtek popoldne so policisti prejeli obupan klic na pomoč iz kampa v Posavju. Klicala je državljanka Poljske, ker naj bi se izgubila njena hči, še ne tri leta stara deklica. Z bratcem naj bi se le malo oddaljila z območja kampa in ko ju je mati izgubila iz vidnega polja, je stekla za njima, a deklice ni bilo. Klicala jo je in iskala, vendar je ni našla, materino grozo povzema novomeška policijska uprava , ki je takoj sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri so nemudoma dobili pomoč iz vseh vetrov. "Največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje," so ganjeni tudi možje postave.

Nemudoma so bili na kraj napoteni vsi razpoložljivi brežiški policisti in vodnik policijskega psa, sekla je hitra, obsežna in usklajena iskalna akcija pod vodstvom policistov. 

"Pregledovali smo območje kampa, nasipe, poti, okolico, vodne površine in vse kotičke, kamor bi malčica lahko zašla. V iskanje so se takoj vključili tudi varnostniki, gasilci in vodniki reševalnih psov. Neverjetna je bila samoiniciativnost gostov kampa iz številnih držav, ki so takoj prepoznali stisko in nesebično priskočili na pomoč," opisujejo dogajanje. 

"Želja, da bi čimprej ugledali plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami, je bila neizmerna," poudarjajo, ponovno se je pokazalo, kako veliko moč imata človeška solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski.

Deklico našla škotska turistka

Po uri in pol požrtvovalnega iskanja vseh sodelujočih je deklico slab kilometer stran, v bližini koruznega polja, našla gostja kampa iz Škotske. Malčico je v naročju prinesla do policistov, ti pa so jo vrnili v objem njene mamice.

Deklica znova v materinem naročju
Deklica znova v materinem naročju
FOTO: PU Novo mesto

"Trenutek, ki ga je težko opisati z besedami. Olajšanje, solze, sreča," so ganjeni tudi policisti, ki se ob tem zahvaljujejo gostom kampa, obiskovalcem in zaposlenim iz Term Čatež, ki so takoj priskočili na pomoč, škotski najditeljici, Sintalovim varnostnikom, cerinskim prostovoljnim gasilcem, vodnikom reševalnih psov ter brežiškim reševalcem.

Ti so deklico so pregledali, na svojem potepu pa je na srečo utrpela le nekaj prask in je bila izčrpana zaradi vročine.

'Največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje'

"Včerajšnja iskalna akcija je še enkrat pokazala, da največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje. Ko stopimo skupaj in vsak prispeva svoj del, se lahko tudi zgodbe, polne strahu, obupa in negotovosti, končajo z nasmehom, objemom in solzami sreče," pišejo na Policijski upravi (PU) Novo mesto, odkoder sporočajo, da sta danes deklico in njeno mamico ponovno obiskali policistki in ji podarili policijskega medvedka.

"V spomin na dogodek, ki ga bo, upamo, sčasoma prekril spomin na prijaznost ljudi, ki so ji pomagali, da se je varno vrnila v mamino naročje. To je bil medvedek za pogum. In opomnik, da v stiski nikoli nisi sam. Iskrena hvala vsem, ki ste bili del zgodbe s srečnim koncem. In srečno v življenju – mala plavolaska v beli oblekici z zelenimi rožicami," zaključujejo ganljiv zapis na družbenih omrežjih.

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