Plaz na Bohinjski Beli ostaja aktiven, objekt vojašnice še bližje roba prepada

Noč na Bohinjski Beli je minila relativno mirno. Potem ko se je v ponedeljek pod vojašnico Boštjana Kekca sprožil večji zemeljski plaz in ogrozil dva vojaška objekta, je bilo plazišče sicer aktivno tudi ponoči. "Eno od poslopij se je sicer danes znašlo še bližje roba plazu, vendar zaenkrat oba objekta še vedno stojita," so nam povedali blejski gasilci, ki so ponoči spremljali dogajanje na plazišču.

Zaradi nenadnega udora zemlje, o katerem je bila Uprava RS za zaščito in reševanje obveščena v ponedeljek okoli 13. ure, vojaškemu skladišču in pomožnemu objektu, ki sicer ni bil v uporabi, grozi, da bosta skupaj z zemljo zdrsela po pobočju. Slovenska vojska je sicer sporočila, da zaradi nevarnega terena svoje opreme iz objektov ne bo reševala, a ob tem poudarila, da v skladišču ni minsko-eksplozivnih sredstev ter da prebivalstvo ni ogroženo.

V Savo Bohinjko, ki teče pod plaziščem, je sicer že zgrmela celotna brežina (približno en hektar) od reke do vojaškega skladišča, zemljina pa je nato zmanjšala tok Save za približno polovico in popolnoma preusmerila njen tok. A reka je bila nekaj časa popolnoma zajezena.

Agencija RS za okolje pa poroča, da je zemljina v ponedeljek za kratek čas zasula in zajezila strugo Save Bohinjke, kar da je vidno tudi s podatkov o pretoku Save Bohinjke na vodomerni postaji v Bodeščah, nekaj kilometrov dolvodno od plazišča.

"K sreči je bila moč Save Bohinjke ta čas dovolj velika, pretok je bil dobrih 150 kubičnih metrov na sekundo, da je prebila plazino in ponovno vzpostavila rečni tok," so še zapisali na Arsu.

Plaz je ob tem podrl tudi daljnovod, po poročanju občine in Uprave RS za zaščito in reševanje pa na območju prihaja do motenj z oskrbo električne energije v naseljih Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela.