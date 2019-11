Plaz ogroža stanovanjsko hišo: drevje skozi okno vdrlo v spalnico

V zgodnjih jutranjih urah okoli 4.30 ure se je nad stanovanjsko hišo na Ludranskem vrhu sprožil plaz. Drevje je vdrlo v hišo, kjer živijo štiri generacije, med njimi tudi trije otroci.

Mama z otroki, med njimi je dva meseca in pol stara dojenčica, je že odšla na varno, podobno vsaj do podane ocene strokovnjakov glede ogroženosti svetujejo tudi ostalim članom družine, je povedala črnjanska županja Romana Lesjak.

"Zdaj pričakujemo izvedenca, ki bo dal navodila o tem, kakšna sanacija bo potrebna," je povedala županja.

Okoli 6. ure se je zemeljski plaz sprožil tudi na cesto Črna na Koroškem-Topla. Po podatkih centra za obveščanje so prostovoljni gasilci iz Črne razžagali in odstranili drevesa in sprostili promet.

Območje črnjanske občine je močan vetrolom nazadnje prizadel konec lanskega oktobra. Na območju Koprivne je takrat na skoraj 150 hektarjih površine gozdov močan veter podrl več kot polovica vseh dreves. Po vsej Koroški pa je vetrolom oktobra lani podrl skupno za več kot 142.000 kubičnih metrov dreves, od tega 92.000 kubičnih metrov v zasebnih, ostalo v državnih gozdovih.