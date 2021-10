Plaz ohromil naselje Šmihel

Prebivalci vasi Šmihel na Goriškem že skoraj 21 let od države zaman čakajo sanacijo plazu, ki je ohromil razvoj naselja. Sredi plazu stoji tudi 550 let stara cerkvica sv. Mihaela z dragocenimi freskami, ki so vidno propadale. Domačini so si zato oddahnili, ko so jo pred mesecem dni začeli restavrirati. Kot ugotavljajo, so bile prvotne poslikave iz pozne gotike večkrat preslikane, na dan zato med obnovo prihajajo nova odkritja.