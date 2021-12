Plaz poškodoval turnega smučarja na Ratitovcu; v Avstriji vzel tri mlada življenja

Na Ratitovcu se je snežni plaz sprožil ob 13.43. Gorski reševalci so poškodovanega smučarja skupaj z zdravnikom letalcem oskrbeli na kraju, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, je zapisano na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Škofja Loka so bili v skupini trije turni smučarji, plaz pa jih je zajel malo pod vrhom Ratitovca. Dva sta jo odnesla brez poškodb, tretji pa je utrpel poškodbo kolena. Ker so razmere zaradi novozapadlega snega in močnega vetra v zadnjih dneh precej neugodne, svetujejo previdnost. Opozarjajo tudi na Policijski upravi Kranj: "Prihajajo nove snežne padavine in še večje tveganje, ki naj ga vsak, prosimo, upošteva na svojih turah. Razmere so nevarne, ne podcenjujte jih," so zapisali.

Trije umrli, dva poškodovana

Snežni plaz pa se je praktično ob isti uri tragično končal za mlade turne smučarje v Avstriji. Skupina enajstih ljudi, mlajših od 30 let, se je odpravila na turno smuko na Lackenspitze v deželi Salzburg. Na višini 2400 metrov se je ob 13.45 nenadoma sprožil plaz in pod seboj pokopal več ljudi, je povedal predstavnik Rdečega križa Anton Schilcher. Vodja reševalcev Christoph Wiedl pa je dodal, da je smučarje zakopalo tudi več kot štiri metre globoko.

V reševalni akciji je sodelovalo 120 ljudi, reševalni psi in helikopterji. 19- in 24-letnika so našli mrtva, še enega 19-letnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer pa je poškodbam čez nekaj ur podlegel. Poškodovana sta bila še dva turna smučarja.

Avstrijski mediji sicer poročajo, da naj bi bil med žrtvami tudi znani motokrosist Rene Hofer.