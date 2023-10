Plaz v Strugah se počasi premika, prebivalci so še naprej evakuirani

Na plazu v Strugah se po Orešnikovih besedah vseskozi nekaj dogaja, zemljino pa Savinja sproti odnaša. Več informacij, kako bodo ukrepali glede plazu oz. kakšna bo ocena glede tega, bodo prebivalci dobili predvidoma januarja prihodnje leto. Medtem naj bi dokončno izvedeli tudi, kaj bo z njihovimi domovi, ki so jih v začetku avgusta močno načeli narasla Savinja, nanosi in plazovi.

V petek so dobili individualne ocene glede potrebne gradbene sanacije hiš, a Orešnik pravi, da se stvari iz dneva v dan poslabšujejo in da bo prej kot stroka odgovor verjetno dala narava sama. "Čas ni na naši strani. Videti je, da se bo narava odločila pred nami, pred vlado, in bo rešitev na dlani najbrž dala kar sama," je dejal Orešnik.