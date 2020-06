Slovenska obala med vikendom pokala po šivih

Na slovenski obali je bilo ta konec tedna skorajda nemogoče dobiti prenočišče, na portoroški plaži pa so celo razprodali vse senčnike in ležalnike, kar pomeni, da jih je v enem dnevu obiskalo okoli 2500 ljudi. Prevladujejo domači gostje, ki so izkoristili turistične bone ali pa so prišli na slovensko obalo, da bi se izognili Hrvaški. Na vseh plažah pa se sicer trudijo upoštevati predvidene ukrepe.