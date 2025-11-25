Plazovi uničili številne poti na Kanalskem

Skozi dež in meglo se je novinarska ekipa 24UR od Kanala prebila do Zarščine, ene najzahodnejših kanalskih vasi ob slovensko-italijanski meji, kjer so imeli preteklo nedeljo in ponedeljek pravi sodni dan. V dveh dneh so v Močilih namerili kar 376 mm padavin.

Ob obisku naše ekipe je bila vas z nekaj hišami prazna. Nekaj kilometrov stran leži vas Markiči. Sredi naselja se je plaz usul tik pod cesto, v bližini Zapotoka pa cesti grozi podor, začasno so jo nasuli.

"Pričakujemo še pristojnega geologa, da pove stanje, ker se je cesta vdrla za 20 cm," je dejal poveljnik CZ občine Kanal ob Soči Mitja Melink.

Plazovi niso prizanesli niti Kanalu. Plaz na Grajski ulici, brez brežine je ostala tudi lopa tik nad reko Sočo.

"Prej je bilo dober meter, prehodno, tako da si šel okrog, sedaj je pa kar noter, ne prideš več okrog. Sedaj je stanje tako, kot je, jaz samo upam, da ne bo deževja še večjega, da ne bo še več pobralo," je dejala prebivalka Kanala Patricija Ferlinc Bucik.

"V tem trenutku imamo nekaj čez 20 plazov in poplavljenih hiš, točnega podatka nimam, mislim, da jih bo nekaj čez 30," je pojasnil sodelavec za investicije na občini Kanal ob Soči Matjaž Gusak.

Številni škodo prijavljajo šele sedaj, saj so si sredi najhujšega pomagali sami. Škoda bo tako še višja, kot so jo ocenili po nekaj dneh.

"Groba ocena naše občine, vseh lokalnih cest, objektov, ki smo jih v prejšnjem tednu uspeli popisati, vključno z gozdnimi cestami je nekaj manj kot tri milijone," je še rekel Gusak.

Tako kot v Brdih, tudi v Kanalu sanacije ne bodo zmogli sami, zato upajo na pomoč države. Ob tem pa hitijo z vzpostavljanjem prevoznih poti, ki so za domačine življenjskega pomena.

"Na Koradi, to je relacija Lig-Brda, se vzpostavlja nadomestna povezava po drugi strani, tam se bo tamponiralo eno gozdno obstoječo pot, da se olajša potem prebivalcem lažji prehod med občinami," je še dejal Melink.

Kako je dosedanjo povezavo odneslo v globino, sta si pretekli teden ogledala tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.