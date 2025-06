Protest proti garažni hiši: 'Plečnik gradi, Janković ruši!'

Sicer je projekt še v javni razpravi, a če bi dobili gradbeno dovoljenje, to pomeni zeleno luč za začetek gradnje. Temu pa protestniki, na čelu katerih je Aleš Primc, tudi mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine, ostro nasprotujejo. Na protest se je župan Zoran Janković odzval. "Očitno so v mestnem svetu ljudje, ki se na vse spoznajo," pravi. Prenova tržnice in gradnja podzemne garaže pod tržnico je sicer v Jankovičevem programu že 19 let, od začetka njegovega županovanja.