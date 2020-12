Hrvaško bo v Bruslju namesto Plenkovića zastopal slovenski premier Janša

In prav zaradi okužbe s covidom-19 se Plenković ne bo mogel udeležiti jutrišnjega zasedanja Evropskega sveta."Še vedno imam blage simptome, kašljam, zato bom po posvetovanju z zdravniki še nekaj dni v izolaciji," je danes dejal Plenković. Nadaljeval je, da je o jutrišnjem zasedanju v Bruslju govoril s predsednikom Zoranom Milanovićem oziroma ga prosil, da on odpotuje v Bruselj v imenu Hrvaške. "Zahvalil se je, a glede na teme ne želi iti."Plenković je tako po poročanju portala N1 predlagal, da Hrvaško zastopa slovenski premier Janez Janša, s čimer se je Milanovič strinjal, predlog pa je sprejel tudi Janša.

Za potrditev informacij smo se obrnili tudi na kabinet predsednika vlade. Na odgovor še čakamo.

Voditelji in voditeljice EU bodo sicer v četrtek na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju razpravljali o madžarski in poljski blokadi svežnja za okrevanje Evrope s pandemijo, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun EU in sklad za okrevanje. Voditelji držav članic bodo govorili tudi o podnebnih spremembah, boju proti terorizmu in s področja zunanjih odnosov o odnosih EU – ZDA, Turčiji in južnem sosedstvu. Voditelji in voditeljice se bodo v petek sestali tudi v okviru vrha držav evrskega območja.